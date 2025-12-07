Reti energetiche Ue, coordinarle ci farà risparmiare 560 miliardi di euro

Coordinare le reti energetiche può far risparmiare 560 miliardi di euro in Europa nella transizione verso le emissioni nette zero nel 2050. Secondo una nuova analisi di Agora Energiewende e diversi think tank europei, una pianificazione integrata delle infrastrutture energetiche europee potrebbe ridurre i costi di oltre 560 miliardi di euro tra il 2030 e il 2050 e fino a 750 miliardi calcolando la minore necessità di capacità di back-up. Un approccio coordinato a livello UE rappresenta insomma una leva strategica fondamentale per accelerare la transizione verso un’economia 100% rinnovabile. La Commissione Europea dovrebbe pubblicare l’attesissimo “Pacchetto Reti” la prossima settimana.

La ricerca, basata su una modellazione avanzata condotta da Fraunhofer IEG, Fraunhofer ISI e d-fine, conferma che una pianificazione frammentata – Stato per Stato e tecnologia per tecnologia – porta a investimenti ridondanti e infrastrutture meno efficienti. Al contrario, una visione europea integrata riduce costi, accelera il dispiegamento di solare, eolico e batterie, e rafforza un sistema energetico più resiliente. Per restare alla stretta attualità, anche per l’energia si ripropone il tema della Difesa europea comune.

Un modello integrato che riduce investimenti inutili

Il modello Fraunhofer analizza quattro scenari, incrociando approcci settoriali e intersettoriali, oltre a visioni nazionali ed europee. Grazie alla co-ottimizzazione di elettricità, idrogeno, gas e CO₂, emergono sinergie che spesso sfuggono alle metodologie tradizionali.

L’approccio integrato richiederebbe 505 GW in meno di capacità di back-up, 15% in meno di eolico onshore e 9% in meno di elettrolizzatori rispetto a una pianificazione puramente nazionale e settoriale. Una riduzione significativa che solleva un tema cruciale anche per il dibattito italiano: costruire la rete giusta e nel posto giusto vale più che raddoppiare capacità mal distribuite.

Elettrificazione, priorità assoluta della transizione europea

In tutti gli scenari analizzati, gli investimenti prioritari convergono sulla rete elettrica, cuore dell’elettrificazione di trasporti, riscaldamento e industria leggera. È una conferma del ruolo centrale dell’elettricità come vettore della decarbonizzazione, in linea con strategie come Fit for 55 e il pacchetto europeo sull’integrazione dei sistemi energetici.

Al contrario, la necessità di nuove infrastrutture per il gas fossile è destinata a calare rapidamente. Le reti dedicate ad idrogeno e CO₂, pur restando importanti, dovranno seguire un approccio “a cluster”, cioè concentrarsi nei distretti industriali che realmente ne avranno bisogno. Una logica molto rilevante anche per l’Italia, dove l’idrogeno rischia spesso di essere evocato più come slogan che come pianificazione basata sui fabbisogni reali.

Perché serve una regia europea

Agora Energiewende e i partner della ricerca propongono una governance più solida, trasparente e centralizzata nella definizione degli scenari energetici. Un organismo europeo – come la Commissione stessa – dovrebbe produrre una modellazione indipendente e aggiornata, fornendo agli Stati membri una cornice comune per la pianificazione.

Secondo gli autori, una modellazione aperta e interattiva consentirebbe ai regolatori nazionali di avere una fotografia più precisa dei costi e dei benefici, favorendo scelte più efficienti e, in definitiva, un percorso più rapido verso un sistema europeo clima-neutrale entro il 2050.