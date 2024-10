Reti di vendita contro l’elettrico? Vi spiego perché…

Reti di vendita contro l’elettrico? Fabrizio, un elettronico di lungo corso, dice la sua sul tema dei concessionari che sconsigliano le auto a batterie. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Reti di vendita contro…/ “Si guadagna meno e c’è lo zampino dei petrolieri”

“ S econdo me il motivo per cui le case auto non consigliano l’elettrico è che hanno un margine di guadagno minore, visto che per far concorrenza ai cinesi hanno abbassato gli utili. È anche vero che le officine meccaniche andrebbero a scomparire. Ho una Nissan Leaf da 4 anni e apro il cofano solo per mettere il liquido dei tergicristalli, notando che il motore elettrico è pieno di ragnatele. In 4 anni una sola volta in officina Nissan per fare la revisione obbligatoria. Ho la patente da 50 anni, sono un elettronico, guidare un’auto eletrica è favoloso, soprattutto quando vedi che ad ogni decelerazione, frenata, ecc. la batteria si ricarica. Con l’auto a combustione in queste fasi inquini comunque. Sono fortemente convinto che tutti gli articoli contro l’elettrico sono finanziati dai petrolieri. Come le continue ricerche fatte sui motori endotermici per guadagnare 1 o 2 punti % di efficienza energetica. Che senso ha ostinarsi a fare ricerca su un motore a scoppio che rende il 40% mentre un motore elettrico rende il 95? Lo zampino dei petrolieri e troppo evidente e nessuno lo dice. Buon elettrico a tutti“. Fabrizio Saltari

Non siamo così complottisti, è diffidenza fatta in casa