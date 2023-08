Reti di ricarica in crisi? Primi alert dagli Usa

Reti di ricarica in crisi? I primi alert arrivano da ChargePoint e Blink Charging, due tra i più importanti network degli Stati Uniti, che navigano in acque difficili.

Reti di ricarica in crisi: troppe colonnine in luoghi poco frequentati

L’inesperienza ha giocato brutti scherzi alle due società. L’obbiettivo di costruire in breve tempo una rete capillare le ha portate a installare anche in località in località poco battute dagli automobilisti. Con molte colonnine sotto-utilizzate. Per di più diverse stazioni di prima generazione sono già diventate obsolete in un mercato come quello degli USA, in cui Tesla innova continuamente i suoi caricatori. Anche con il nuovo standard NACS. Ergo: ChargePoint e Blink Charging devono continuare a investire enormi somme a fronte di ricavi ben al di sotto delle aspettative. In un’intervista al sito specializzato Automotive News, , il CEO di Blink Charging Brendan Jones ha ammesso che sono stati “commessi errori“, installando senza prestare particolare attenzione alla scelta delle location. “È un punto di riflessione per noi, ora lavoriamo sulla qualità‘”. Aggiungendo di lavorare per una maggiore redditività delle stazioni: “Abbiamo un percorso per arrivarci“.

Investimenti enormi a fronte di ritorni modesti nei ricavi

I numeri, però, raccontano un’altra storia. Secondo gli ultimi bilanci trimestrali, sia ChargePoint che Blink Charging hanno liquidità per un altro anno scarso, non di più. Già a giugno il direttore finanziario di ChargePoint, Rex Jackson, aveva fatto presente che le perdite operative erano il principale motore dell’aumento del consumo di cassa dell’azienda. La società ha poi fatto sapere di essere impegnata a ridurre le perdite e di avere un programma per ridurre il consumo di cassa. Blink Charging è nella stessa situazione: nella prima metà di quest’anno ha investito 65 milioni di dollari, più del doppio rispetto al 2022. E la sua liquidità si è ridotta a 75 milioni, sufficiente per sostenere altri sette mesi di attività. Poi allarme rosso. Qualche campanello d’allarme può suonare anche in Europa, tra chi ha piantato bandierine senza andar troppo per il sottile?

