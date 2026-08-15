Rete in crisi in Ungheria: tagli alla ricarica nelle ore di picco







In Ungheria l’ondata di caldo e la siccità stanno mettendo sotto pressione la rete elettrica nazionale, spingendo diversi operatori della ricarica a ridurre la potenza delle colonnine nelle ore di punta. MOL, E.ON e Shell hanno introdotto limitazioni temporanee, mentre alcuni punti di ricarica sono stati spenti.

La situazione è legata soprattutto alla forte domanda di elettricità nelle ore serali, quando il ricorso ai condizionatori raggiunge il massimo. A complicare il quadro c’è anche la disponibilità ridotta della centrale nucleare di Paks, che sta operando a capacità limitata a causa della scarsità di acqua di raffreddamento nel Danubio.

Ricarica limitata nelle ore di maggiore consumo

Dal mese di agosto diversi operatori hanno modificato temporaneamente il funzionamento delle proprie infrastrutture. MOL Plugee limita a 100 kW la potenza dei suoi caricabatterie rapidi, normalmente da almeno 150 kW, tra le 17 e le 22.

E.ON Drive Infrastructure Hungary ha invece ridotto del 50% la potenza disponibile nei siti fast charging da 300 kW e oltre, sempre nella fascia 17-22. Secondo l’operatore, il provvedimento consente di liberare fino a 10 MW di capacità della rete.

Infine, anche presso le stazioni di servizio Shell Recharge i fast charger sono limitati a 150 kW tra le 16 e le 22.

Chiusure e… incentivi

In alcuni casi la misura è ancora più drastica: le colonnine presenti nei parcheggi Tesco, ad esempio, sono state temporaneamente disattivate. Anche Metro ha scelto lo spegnimento programmato. Le sue stazioni di ricarica vengono disattivate tramite software ogni giorno tra le 16 e le 22.

Non tutti gli operatori hanno scelto di intervenire direttamente sulla potenza. Ad esempio, EV.app ha introdotto un incentivo economico per spostare le ricariche fuori dalla fascia critica.

Le sessioni avviate durante le ore di picco vengono temporaneamente tariffate a 420 fiorini per kWh (circa 1,16 euro). L’obiettivo è rendere meno conveniente la ricarica serale e spingere gli automobilisti verso orari in cui la rete è meno sollecitata.

Rete in crisi, pagano gli e-driver

Per gli automobilisti elettrici ungheresi le conseguenze di questi interventi sono immediate: tempi di ricarica più lunghi, costi più elevati o colonnine indisponibili per alcune ore. Si tratta però di una misura temporanea legata a condizioni meteorologiche ed energetiche eccezionali, non di un limite strutturale della tecnologia di ricarica.

Resta il fatto che quando l’aria condizionata, la rete elettrica e i veicoli elettrici richiedono tutti energia con urgenza e contemporaneamente, qualcuno deve scendere a compromessi. In Ungheria, al momento, tocca all’auto. Per i proprietari, la situazione è naturalmente frustrante; per tutti gli altri, invece, rappresenta l’alternativa decisamente più comoda rispetto a una rete che, altrimenti, rischierebbe un collasso totale.