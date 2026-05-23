Resuscitare la 2 CV Citroen (elettrica) è una buona idea?













Resuscitare la 2 CV Citroen è una buona idea? Dopo anni di stop&go, Stellantis ha confermato che il mitico modello rivivrà in elettrico.

Resuscitare la 2 CV apre due interrogativi: come e dove si fa?

Ne sapremo di più al Salone dell’Auto di Parigi di ottobre, quando Citroen svelerà i dettagli del progetto. Per ora sappiamo solo che “più che una semplice reinterpretazione, questo futuro modello rappresenta una nuova visione di mobilità democratica. Elettrica, semplice, versatile e altamente desiderabile… Offrendo maggiore libertà di movimento e più valore a un prezzo accessibile, mantenendo una forte identità e personalità”. E qui iniziano subito le domande. La prima è: la nuova 2Cv sarà una delle elettriche primo-prezzo che Stellantis ha annunciato per il 2028? Sarà quindi costruita a Pomigliano o in una fabbrica francese, per non rompere equilibri già fragili? Più verosimile la seconda ipotesi. Il secondo interrogativo riguarda il ruolo che i partner cinesi avranno nel progetto. Il n.1 di Stellantis, Antonio Filosa, nel presentare il piano industriale al 2030, ha parlato di “accelerazione e amplificazione delle nostre partnership win-win”. Probabile che in particolare Leapmotor possa avere un ruolo importante nel far rinascere la 2 Cv.

“Sarà elettrica, essenziale, popular, umana”

Si parla di un prezzo d’attacco tra i 15 e 20 mila euro, ma non ci sono conferme. Xavier Chardon, CEO di Citroen spiega: “Reinventare la 2 CV di domani è una sfida e una responsabilità enormi. La 2 CV originale non fu creata per diventare un’icona. Lo è diventata perché ha dato libertà alle persone. La nuova 2 CV porterà avanti lo stesso spirito, non attraverso la nostalgia, ma reinventando semplicità e accessibilità per il mondo d’oggi. Elettrica. Essenziale. Popular. Umana. Proprio come l’originale ha democratizzato la mobilità, la nuova 2 CV riporterà entusiasmo nella mobilità elettrica per una nuova generazione. Attraverso un modello altamente desiderabile. Il ritorno della 2 CV non è solo il ritorno di un nome leggendario. È il ritorno di un’idea audace e ottimista di progresso”. Questo di democratizzare la mobilità elettrica è un chiodo fisso delle Case europee. Usato a piene mani da Volkswagen nel presentare la ID.Polo. Chi ci riuscirà davvero?