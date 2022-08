Resuscita il Dune Buggy: ma è tutto nuovo e 100% elettrico

Qualcuno ricorda il Dune Buggy degli anni ’60? Ebbene: sta tornando a seconda vita, completamente elettrico con il nome di Meyers Manx 2.0.

Il Manx originale era un’auto in kit, su un telaio del VW Maggiolino e con carrozzeria essenziale in fibra di vetro. Fu prodotto fino al ’71. Il fondatore Bruce Mayers lo ripropose nel 1999, ma senza grande successo. Anche la versione elettrica, presentata nel 2014, rimase solo un prototipo. Nel 2020 la società è stata rilevata dal fondo di venture capital Trousdale, intenzionato a riprendere l’idea e portarla sul mercato.

Non è più un kit e si chiama Manx 2.0 elettrico

La nuova società, Meyers Manx, si è presentata lo scorso week end a Malibu con una versione completamente nuova del veicolo da leisure. Il Manx 2.0 elettrico non è più un kit car. Verrà venduto già assemblato e pur presentando linee molto simili all’originale, è stato completamente riprogettato da Freeman Thomas, designer che ha all’attivo l’Audi TT e il nuovo Maggiolino VW.

Ancora indefinite le specifiche tecniche del nuovo Dune Buggy. Sono due le opzioni per le batterie, 20kWh e 40kWh, che garantirebbero autonomie da 240 e 480 km, grazie alle dimensioni e al peso ridotti della vettura (680 kg con batterie piccole e 760 con batterie più grandi). La ricarica avverrebbe a 6kW in corrente alternata e a 60kW in continua.

Il Manx sarà azionato da due motori posteriori per un totale di 202 CV e 240 Nm di coppia; la versione da 40 kWh potrà passare da 0 a 100 in 4,5 secondi.

Carrozzeria e allestimento sono molto spartani: non sono previste porte o finestrini laterali, il tettuccio in fibra di carbonio è rimuovibile ma va lasciato in garage e il veicolo è praticamente privo di vani di carico.

In prevendita dal 19 agosto

La produzione vera e propria inizierà nel 2024, ma i primi 50 esemplari saranno consegnati già l’anno prossimo ad alcuni clienti selezionati che fungeranno anche da tester.

Le prenotazioni si apriranno il prossimo 19 agosto sito Web dell’azienda. Lo stesso giorno l’auto sarà presentata ufficialmente e saranno diffuse informazioni più ampie. Tra queste, il prezzo.

