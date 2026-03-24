Restiamo ultimi in Europa per vendite di EV e plug-in

!





Restiamo ultimi in Europa per vendite di auto elettriche e ibrde plug-in. Persino la Spagna ha quote di mercato migliori, per non parlare di Francia, Germania e Regno Unito.

Restiamo ultimi in Europa: elettriche all’8%, la Francia sfiora il 27%

L’Unrae conferma che anche in febbraio l’Italia è rimasta all’ultimo posto tra i principali mercati europei per quota di veicoli ricaricabili (ECV). Con una quota complessiva del 16,0%, suddivisa equamente tra elettriche (BEV) all’8,0% e ibride plug-in (PHEV) anch’esse all’8,0%. Il divario rispetto agli altri grandi mercati rimane considerevole. La Germania raggiunge una quota ECV del 33,4% (BEV 21,9%, PHEV 11,5%). Il Regno Unito del 35,8% (BEV 24,2%, PHEV 11,6%). La Francia del 32,3% (BEV 26,8%, PHEV 5,5%) e la Spagna del 21,7% (BEV 9,2%, PHEV 12,5%). Sul totale del mercato europeo, i veicoli ricaricabili coprono il 29,3% delle immatricolazioni: le BEV si attestano al 19,5% (+2,4 p.p.) e le PHEV al 9,8% (+2,3 p.p.). Escludendo l’Italia dal conteggio, la quota BEV sale al 21,7% e quella PHEV al 10,2%.

Persino la Spagna fa meglio di noi: solo questione di reddito?