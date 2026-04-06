Resteremo a piedi senza petrolio? No, andremo in elettrico

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Risposta.

Concita De Gregorio è una brava giornalista che, in questo caso, interpreta con alcuni eccessi quello che è un sentire comune in Italia. Condiviso anche dal, dal quale peraltro le De Gregorio è lontanissima. Ovvero che. Ci sono Paesi in cui l’idea che invece le alternative ci siano è diffusissima., per esempio, c’è un boom dell’auto elettrica: se ne sono vendutenel solo mese di marzo, tre volte più che in Italia. E ancora più forte sta andando il mercato, alla portata di tutte le tasche. In tutta Europa, poi, si sta puntando forte sulla crescita della produzione diIn Italia no, si punta tutto su petrolio, gas e persino carbone. Come finirà. Secondo Conchita “non manca molto al momento in cui anche gli italiani, popolo di natura ridente eternamente attratto e distratto dai magnetismi subombelicali, propri e altrui,Tecnicamente. Non c’è dal benzinaio. Probabilmente è un’esagerazione, ma se dovesse accadere saremmo tra i Paesi messi peggio d’Europa.