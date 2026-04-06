Resteremo a piedi senza petrolio? No, andremo in elettrico

Resteremo a piedi senza petrolio? Sembrerebbe di sì, a giudicare dall’articolo di una nota giornalista. Ma Marco, che ce lo segnala, non ci sta. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Resteremo a piedi? È quel che scrive Concita De Gregorio su Repubblica
“Voglio segnalarvi questo articolo di Repubblica, firmato da Concita De Gregorio. Titolo: ‘Più della legge alla fine potrà il portafogli‘ . È possibile che la giornalista ignori l’esistenza dei veicoli a trazione elettrica, che possono essere alimentati dalle energie rinnovabili, senza far uso di carburanti? Spero proprio che sia stato un errore in buona fede. Perché tante persone, pur davanti all’ennesima crisi petrolifera, continua di proposito a ignorare le auto elettriche e sa solo lamentarsi per il caro-carburanti?”. Marco Di Paola
Non succederà, ma se dovesse veramente accadere…
Risposta. Concita De Gregorio è una brava giornalista che, in questo caso, interpreta con alcuni eccessi quello che è un sentire comune in Italia. Condiviso anche dal governo Meloni, dal quale peraltro le De Gregorio è lontanissima. Ovvero che al petrolio non ci sono alternative. Ci sono Paesi in cui l’idea che invece le alternative ci siano è diffusissima. In Francia, per esempio, c’è un boom dell’auto elettrica: se ne sono vendute quasi 50 mila nel solo mese di marzo, tre volte più che in Italia. E ancora più forte sta andando il mercato dell’usato elettrico, alla portata di tutte le tasche. In tutta Europa, poi, si sta puntando forte sulla crescita della produzione di energia da rinnovabili. In Italia no, si punta tutto su petrolio, gas e persino carbone. Come finirà. Secondo Conchita “non manca molto al momento in cui anche gli italiani, popolo di natura ridente eternamente attratto e distratto dai magnetismi subombelicali, propri e altrui, si accorgeranno che è finita la benzina. Tecnicamente. Non c’è dal benzinaio”. Probabilmente è un’esagerazione, ma se dovesse accadere saremmo tra i Paesi messi peggio d’Europa.
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