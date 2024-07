Resta roba da smanettoni l’auto elettrica? Dopo averne discusso con la moglie, a Simone è venuto il dubbio. Sono troppe complicazioni per l’uso? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Resta roba da smanettoni? “Mia moglie ne è convinta, ecco perché…”

“S tavo perdendo tempo nel ragionare sul percorso per andare in ferie la prossima settimana con la ID.3 (800 km tra andata e ritorno, più permanenza in loco all’estero). Mentre pensavo se scaricare PKC o ABRP, o affidarmi al navigatore di serie dell’auto… Se comprare un pacchetto di kWh da Enel X, abbonarmi per un mese ai SC Tesla, oppure andare a consumo con Repower o altri provider… Mentre mi registravo sulla app di un fornitore del Paese in cui andremo, per sfruttarne le tariffe economiche…Mentre mi studiavo la mappa con Nextcharge per tenere a mente quali aree di sosta avessero ricariche in autostrada e quali no… Mentre facevo tutto ciò (anche divertendomi) mia moglie vedendomi mi chiede: “Tu sai che io sono convintissima dell’elettrico e felice che abbiamo la ID.3. Ma se una persona come me, che non ha la passione che hai tu, uscisse dal concessionario con un’auto elettrica da zero e non volesse o potesse mettere tutto quel tempo a trovare tariffe e percorsi, come farebbe? Quanto le costerebbe? “.

Alcune nozioni di base non sono poi così difficili…

“ La mia risposta è stata: “Alcune nozioni di base, tipo la differenza tra ricarica in AC e in CC, andrebbero imparate a prescindere, così come si impara sull’auto termica a distinguere tra gasolio e benzina. O come hai imparato a mettere l’AdBlue nella tua auto a gasolio. Per il resto, un’elettrica ti viene consegnata con un navigatore a bordo che ti segnala sempre le colonnine più vicine e ti pianifica il viaggio e le soste. Poi ovviamente però dovresti cominciare a farti un’idea, sui tuoi percorsi più quotidiani, di dove siano le colonnine che ti servono (ma fai lo stesso oggi con i distributori). E in ogni caso impareresti a sfruttare le soste fisse per ricaricare, quando possibile. E per il pagamento, l’auto ti viene fornita di default con tessera di ricarica associata alla tua carta di credito, che di fatto ti consente di accedere a tutte le colonnine. Seppure a prezzi non convenienti. Quindi, se anche non avessi un box dove caricare, comunque potresti farcela “ .

A ricaricare ce la faresti, ma ti costerebbe caro

“ Ora, sono convinto di aver dato una risposta convincente a metà. Resta il fatto che se domattina volessimo provare la strada della ‘non pianificazione’, usando solo la tessera Elli in dotazione alla mia ID.3 senza pagare un abbonamento, avremmo come tariffa standard 0,70 al kwh alle AC, e 0,92 alle DC, superando come minimo allegramente i costi di percorrenza di un’auto a benzina. Insomma, la mia impressione è che la risposta onesta alla domanda “Una persona pur spinta da buona volontà, ma che sull’auto non voglia o non possa – magari per età – mettersi a pianificare e a ragionare su tariffe e tessere varie, come farebbe oggi a prendersi un’auto elettrica?” sarebbe: “Può farlo, ma sarebbe costoso e forse ancora oggi il rapporto costo/fatica non giocherebbe dalla sua parte”. Tutto questo, ovvio, presupponendo l’assenza di un box in cui caricare comodamente ogni notte. Questo penso sia il vero “game changer”. Che ne pensate? “. Simone Rizza

Resta roba da smanettoni? Bisogna far sì che non lo sia

Risposta. In genere al posto del termine smanettoni si utilizza il più elegante early adopters. Ovvero quella categoria di persone che vuole maneggiare in anticipo tutte le novità tecnologiche e si è buttata a pesce anche sull’auto elettrica. Ma anche il termine smanettoni va bene e ha una sua efficacia. Il Sole 24 Ore qualche giorno fa spiegava proprio così il rallentamento nelle vendite delle auto elettriche un po’ in tutta Europa: non si riesce ancora a fare il salto dagli early adopters-smanettoni alla massa degli acquirenti. Quelli, per intenderci, che usano l’auto per andare da A a B e non hanno interesse al tipo di motorizzazione e anche all’impatto ambientale. Per fare questo salto bisogna che le EV costino meno e siano più facili da utilizzare, soprattutto in ricarica. Tanto è stato fatto: ormai le colonnine sono (quasi) ovunque e sistemi come il plug& charge semplificano l’operazione. Ma resta questa giungla dei prezzi che punisce chi non si destreggia con le app come un pesce nel mare. E lì bisogna lavorare. In genere al posto del termine smanettoni si utilizza il più elegante. Ovvero quella categoria di persone che vuole maneggiare in anticipo tutte le novità tecnologiche e si è buttata a pesce anche sull’auto elettrica. Ma anche il termine smanettoni va bene e ha una sua efficacia. Il Sole 24 Ore qualche giorno fa spiegava proprio così idelle auto elettriche un po’ in tutta Europa: non si riesce ancora a fare il salto dagli early adopters-smanettoni alla massa degli acquirenti. Quelli, per intenderci, che usano l’auto pere non hanno interesse al tipo di motorizzazione e anche all’impatto ambientale. Per fare questo salto bisogna che le EV costino meno e siano più facili da utilizzare, soprattuttoTanto è stato fatto: ormai le colonnine sono (quasi) ovunque e sistemi come ilsemplificano l’operazione. Ma resta questache puniscecome un pesce nel mare. E lì bisogna lavorare.