Repowering, il governo fa dietrofront: corsia “veloce” per le rinnovabili

Repowering semplificato: un emendamento al decreto bollette presentato dalla maggioranza di governo potrebbe dare un importante contributo per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia. Il provvedimento permetterebbe la sostituzione più rapida e con un iter semplificato di pannelli solari e impianti eolici con nuova tecnologia più efficiente

Dopo la stagione dell’ostruzionismo, in cui il governo Meloni ha “accontentato” alcune lobby (Coldiretti su tutte) e per motivi elettorali le comunità locali che un po’ ovunque in Italia si oppongono allo sviluppo delle rinnovabili, il vento sembra cambiato.

Un emendamento al decreto Bollette, presentato dalla maggioranza, punta a incentivare il

repowering degli impianti rinnovabili esistenti ormai obsoleti. Senza la necessità di

realizzare nuove installazioni. La proposta prevede, in particolare, l’introduzione di una corsia preferenziale per gli interventi di sostituzione. Inoltre, prevede l’esenzione dalla nuova Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), facilitazioni nell’allaccio alla rete elettrica e l’accesso agli incentivi previsti dal provvedimento Fer X per le rinnovabili.

Per il Repowering: esenzione per una nuova VIA, facilitazioni nell’allaccio alla rete e accesso agli incentivi del Fer X rinnovabili

L’obiettivo è incrementare la produzione rinnovabile – fino a 30 TWh aggiuntivi – attraverso il solo rinnovo degli impianti esistenti. La misura è fortemente sostenuta dalle imprese del settore, anche per superare il blocco autorizzativo derivante dal decreto Agricoltura, che limita di molto la possibilità di utilizzare terreni ad uso agricolo o per l’allevamento.

Secondo la società finanziaria indipendente Equita “si tratterebbe di una notizia positiva per l’intero settore, poiché semplificherebbe in modo significativo l’iter autorizzativo del repowering, attualmente rallentato, con numerose aziende in attesa di permessi per interventi su impianti datati”.

