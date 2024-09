Report all’ONU: rinnovabili più competitive di ogni altra fonte

L’81% delle rinnovabili installate nel 2023 sono più competitive di qualsiasi altra fonte energetica. La dice il Report dell’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA) presentato all’Assemblea generale dell’Onu in corso a New York.

Secondo il più autorevole organismo multilaterale sulla transizione green, il 2023 è stato un anno record per le fonti rinnovabili, con 473 gigawatt (GW) di nuove installazioni nel mondo. Di queste, impianti utility scale per 385 GW hanno avuto costi inferiori rispetto alle alternative alimentate a combustibili fossili. Quindi assolutamente competitivi, nonostante i prezzi dei combustibili fossili stiano riavvicinandosi ai livelli storici, inferiori rispetto alle fiammate degli ultimi anni.

Dal 2000 risparmiati 409 miliardi di $

Il rapporto Renewable Power Generation Costs in 2023 mostra che, dopo decenni di costi in discesa e di miglioramento della tecnologia, in particolare per l’energia solare e l’energia eolica, i benefici socioeconomici e ambientali della diffusione delle energie rinnovabili sono ora particolarmente convincenti. Generando un risparmio complessivo, dal 2000 ad oggi, stimato in 409 miliardi di dollari.

I costi del fotovoltaico sono diminuiti l’anno scorso di circa 4 centesimi di dollaro per kilowattora e sono oggi inferiori del 56% rispetto a quelli dei combustibili fossili e del nucleare.

Nel dettaglio, il costo medio ponderato globale dell’elettricità derivante da fotovoltaico si è ridotto nel 2023 del 12%, del 3% per l’eolico onshore, del 7% per l’eolico offshore, del 4% per l’energia solare a concentrazione (CSP) e del 7% per l’energia idroelettrica.

Ora nessuna scusa per non installarle

Secondo Francesco La Camera, direttore generale di IRENA «l’energia rinnovabile si conferma competitiva dal punto di vista dei costi rispetto ai combustibili fossili. Il ciclo virtuoso delle politiche di sostegno a lungo termine ha accelerato le energie rinnovabili. In cambio, la crescita ha portato a miglioramenti tecnologici e a riduzioni dei costi. I costi delle energie rinnovabili non costituiscono più una scusa, anzi».

Questo dovrebbe stimolare le ambizioni di raggiungere l’obiettivo di «triplicare la capacità di energia rinnovabile entro il 2030, come stabilito alla COP28». Si tratta di raggiungere una capacità rinnovabile globale di 11,2 TW, con una media di nuove installazioni per 1044 GW di capacità all’anno.

A picco anche i costi delle batterie

L’aumento della capacità da fonti rinnovabili competitive, si legge nel rapporto, «deve essere accompagnato da importanti tecnologie che consentano la transizione energetica, come le batterie». Tra il 2010 e il 2023 i costi delle batterie si sono ridotti dell’89%.

IRENA è un’agenzia per l’energia globale che comprende 169 Paesi e l’UE, con altri 14 Paesi in via di adesione, e fornisce conoscenze, assistenza tecnica e sviluppo di capacità, facilitazione di progetti e investimenti.

