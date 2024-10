Report dell’Onu: emissioni senza freni, la catastrofe è più vicina

Le emissioni globali di CO2 continuano a salire e il Pianeta si avvicina velocemente alla catastrofe climatica. Certa se nei prossimi anni non si faranno passi avanti, ma molto probabile anche se saranno attuati i piani di decarbonizzazione presentati fin qui dai diversi Paesi, quasi tutti “non sufficientemente ambiziosi”. E’ quanto certifica il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), che ha pubblicato il suo annuale Emissions Gap Report (EGR), testo di riferimento per l’imminente COP 29 a Baku, in Azerbaijan.

Emissioni globali 2023 al nuovo record di 57,1 GtCO2e (+1,3%). Lo dice un report dell’Onu

Nel 2023 le emissioni globali di gas serra hanno raggiunto un nuovo record di 57,1 GtCO2 equivalenti, con un aumento dell’1,3% rispetto ai livelli del 2022. L’EGR misura anche il divario tra l’andamento delle emissioni globali con gli attuali piani di riduzione delle emissioni dei Paesi (Nationally Determined Contributions – NDC). Serve per capire se l’obiettivo di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C o ben al di sotto di 2°C (Accordi di Parigi) è ancora perseguibile e come fare per colmare il divario.

E giunge a conclusioni non incoraggianti: l’obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5°C si allontana e stiamo andando incontro a un riscaldamento catastrofico. Se tutti gli attuali NDC venissero attuati, il mondo è destinato a un riscaldamento di 2,6°C entro la fine del secolo. Senza ulteriori interventi, le temperature potrebbero salire a 3,1°C, con impatti devastanti su economie, ecosistemi e società.

Temperature fino a più 3,1 gradi a fine secolo

Per rispettare l’obiettivo di 1,5°C, le emissioni globali dovrebbero diminuire del 42% entro il 2030 e del 57% entro il 2035, rispetto ai livelli del 2019. Per i 2°C, le riduzioni dovrebbero essere del 28% entro il 2030 e del 37% entro il 2035. In realtà anche quest’anno non si raggiungerà il picco massimo, quindi l’inizio della discesa si allontana.

Entro il 2035 bisognerebbe più che dimezzare le emissioni. Solo dalle fonti rinnovabili un filo di speranza

L’ultimo filo di speranza è appeso alla diffusione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili legato. Che già stanno cominciando a cambiare la situazione, ma potrebbero e dovrebbero fare molto di più. L’energia solare ed eolica potrebbe rappresentare il 27% delle riduzioni delle emissioni entro il 2030 e il 38% entro il 2035, offrendo una parte massiccia della soluzione, sommandosi a idroelettrico, biomasse, geotermico e a fortissimi risparmi nei consumi primari grazie alla transizione elettrica e all’ efficientamento energetico.

Gli investimenti necessari a raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050 sono stratosferici: tra 900 e 2.100 miliardi di dollari all’anno. Cioè fra l’1 e il 2 per cento dei 110 mila miliardi annui dell’economia globale per i prossimi 25 anni. Tuttavia i costi dell’inazione saranno molto più alti, dovendo fronteggiare condizioni meteorologiche estreme, mancati raccolti e altri disastri.

Il G20 prenda di petto la transizione e la guidi

L’Onu sollecita il G20, che rappresenta i Paesi più industrializzati, ad assumersi la leadership nel processo di decarbonizzazione, fin dal prossimo vertice di Baku.

I Paesi che ne fanno parte (meno l’Unione Africana) sono stati responsabili del 77% delle emissioni globali nel 2023, sono quindi fondamentali per ritrovare la rotta verso l’obiettivo 1,5 gradi e far sì che COP29 produca risultati. I primi NDC che saranno presentati a Baku devono indicare la strada giusta in vista della scadenza per la presentazione degli NDC, nel febbraio 2025, che complessivamente devono garantire di dimezzare le emissioni entro il 2030.

E cosa fa l’Italia? Chiara di Mambro, Direttore Strategia Italia e UE di ECCO, il think tank italiano per il clima commenta: «Come si legge nel rapporto, “l’ambizione non significa nulla senza l’azione”. Se si considera il contributo italiano, ovvero il PNIEC, sarebbe necessario un immediato cambio di passo per innalzare gli obiettivi al 2030. L’azione per un contributo concreto allo sforzo globale comporterebbe anche un piano d’azione dettagliato, con politiche e misure efficaci dal punto di vista dei costi e una solida strategia finanziaria per mobilitare le risorse necessarie».

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –