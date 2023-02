Renexia, a Roma la prima stazione ultra-fast

Renexia Recharge ha inaugurato la prima stazione di ricarica (6 postazioni ultrafast con colonnine Alpitronic) nell’area di servizio Tiburtina Sud.

Renexia, il gruppo Toto dalle rinnovabili alla ricarica

Quella inaugurata a pochi km dal centro di Roma, in funzione da pochi giorni, è la prima di una serie di stazioni di ricarica che saranno sviluppate nei prossimi mesi. Con questo progetto, Renexia aggiunge un ulteriore tassello al processo di sviluppo nel settore dell’energia dalla sua costituzione, nel 2011. Renexia fa parte del gruppo abruzzese Toto, famoso per la costruzione di grandi infrastrutture autostradali, tra cui la maxi-galleria dell’A1 nel tratto Bologna-Firenze. In passato il gruppo ha gestito anche l’autostrada Roma-Pescara e ha dato vita alla compagnia aerea Air One. Le sei postazion di Tiburtina Sud, distribuite su tre colonnine dotate di 4 tipi di prese fino a 300kW di potenza, consentono una ricarica ultraveloce. Resa più facile e intuitiva da un’app funzionale, ricca di informazioni utili, disponibile per dispositivi iOS e Android.

Tra le realizzazioni primo parco eolico marino del Mediterraneo

Renexia è guidata da Riccardo Toto ed è attivo da tempo nel settore delle energie rinnovabili. Tra le varie realizzazioni, spicca il completamento del primo parco eolico marino del Mediterraneo (Beleolico, nelle acque di Taranto). Ed è all’avanguardia nello sviluppo di progetti per l’eolico offshore in Italia e negli Stati Uniti, con oltre 7GW in sviluppo. “Continuiamo ad accelerare nel nostro percorso di sostegno alla transizione energetica ed ecologica con un orientamento a 360 gradi. Non solo produzione, distribuzione e gestione di impianti di energia rinnovabile, eolico onshore e offshore. Da oggi avviamo un nuovo percorso dedicato alla mobilità sostenibile” commenta Toto, Direttore Generale di Renexia. È significativo che anche questa new-entry si dedichi direttamente alle stazioni ad alta potenza, la nuova frontiera su cui si stanno concentrando i nuovi investimenti.