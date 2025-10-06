Renault Zoe Zen 135 del 2020







Immatricolazione : 10/2020

: 10/2020 km percorsi: 53.000

53.000 Stato batteria : n.d.

: n.d. Località : Trento

: Trento Prezzo: 8.000 euro

Renault Zoe Zen 135 con 53 mila km, batterie a noleggio

Renault Zoe Zen 135 Flex del 2020 vendesi. La propone Giorgio, un lettore trentino. L’auto è stata immatricolata nell’ottobre del 2020 e ha percorso 53 mila km. Il proprietario assicura che “è perfetta, gomme 4 stagioni nuove, batteria a noleggio“. Il prezzo richiesto è di 8 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail centrogea@libero.it

Le ultime offerte (1) MG ZS EV Luxury

A mettere in vendita la sua MG ZS EV Luxury del luglio 2022 è Fabrizio, di Milano. L’auto, batteria da 72 kWh, ha 34.500 km. Il venditore assicura che “è in ottime condizioni, gommata nuova nella parte anteriore“. Il prezzo richiesto è di 20 mila euro, per contatti ci si può rivolgere direttamente al proprietario all’indirizzo mail barrett1@hotmail.it

Le ultime offerte (3) Ford Mustang Mach E del 2022

“Vendo bellissima Ford Mustang Mach E SR rossa con allestimento Tech +. In ottime condizioni, con 69.000 km. In ottimo stato, interni in pelle, sedili volante riscaldati , display da 15″, baule elettrico hand free, gomme al 70%, fari a LED“. Il prezzo richiesto è di 25.900 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail lzatta78@gmail.com

Le ultime offerte (3) Nissan Ariya 87 kWh del 2024

“Per cambio modello, vendo Nissan Ariya e4orce di colore grigio, dotata di caricatore di bordo da 22 kW. Autonomia 500 km, impianto Bose, sedili in pelle e Alcantara, tetto panoramico apribile. Dotata di gomme estive ed invernali. Veicolo coperto da garanzia ufficiale, soli 17.100 km percorsi,prezzo45.000 euro trattabili. No perditempo, solo interessati“. Per contattipotete telefonare al 3514096259.oppure scrivere all’indirizzo mail salseiro.p@libero.it