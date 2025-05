Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 05/2018

– km: 77 mila

– Stato Batteria: 86%

– Località: Bologna

– Prezzo: 6.500 euro

Renault Zoe R90 del 2018 con 77 mila km vendesi. La propone Roberto, un lettore bolognese Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Renault Zoe R90 del 2018 con 77 mila km e batteria a noleggio

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato il lettore bolognese: “Auto perfetta la città, autonomia 280 estate 230-240 inverno. Stato batteria (SoH): 86% misurato con CanZe. Batteria a noleggio con sostituzione inclusa se la capacità scende sotto il 70%. Possibilità di riscatto a 3.015 euro. Carrozzeria ed interni perfetti, mai incidentata, caricata al 95% a casa. Bollo 35 euro anno. Gomme 4 stagioni nuove.

Vendo per passaggio ad auto aziendale. Pagamento tramite bonifico istantaneo all’atto del passaggio di proprietà“. Il prezzo richiesto da Roberto è di 6.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail roberto.fuligni@gmail.com

Oppure, per altre informazioni, a info@vaielettrico.it

Le ultime offerte di elettriche usate sul nostro sito: Model 3, e-208, 500e, e-Up ID.3,, Kia EV6, Zoe…

Volkswagen e-Golf del 2020 – Anno: 2/2020 – km: 47 mila – Stato Batteria: 94% – Località: Roma – Prezzo: 16.000 euro

Renault Megane EV60 – Anno: 12/2022 – km: 45 mila – Stato Batteria: n.d. – Località: Cosenza – Prezzo: 26.500 euro

Renault Megane del 2022 – – Anno: 09/2022 – km: n.d. – Stato Batteria: n.d. – Località: Udine – Prezzo: 31.000

MG Marvel R – Anno: 09-2022 – km: 38.500 – Stato Batteria: n.d. – Località: L’Aquila – Prezzo: 24.500 euro

Ford Mustng Mach E – Anno: 07-2022 – km: 39 mila – Stato Batteria: n.d. – Località: Alessandria – Prezzo: 29.000 euro

BMW i4 eDrive 40 – Anno: 03-2022 – km: 48 mila – Stato Batteria: 95% – Località: Reggio Emilia – Prezzo: 37.900 euro

Renault Zoe del 2020 – – Anno: 08-2020 – km: 52 mila – Stato Batteria:n.d. – Località: Alessandria – Prezzo:15.500 euro.

Volkswagen ID.3 del 2023 – Anno: 08-2023 – km: 30.946 – Stato Batteria:n.d. –Località: prov. di Pisa – Prezzo:25.500 euro

Fiat 500e 3+1 Icon – – Anno: 08-2021 – km: 62 mila – Stato Batteria: 95% – Località: Aosta – Prezzo: 15.000 euro

Tesla Model 3 AWD 2023 – Anno: 11-2023 – km: 16 mila – Stato Batteria: n.d.

– Località: Lecce – Prezzo: 40.900 euro

Volkswagen ID.3 del 2024 – Anno: 01-2024 – km: 9.775 – Stato Batteria: n.d. – Località: Livorno – Prezzo: 31.500 euro

Opel Corsa-e del 2021 – Anno: 01-2021 – km: 47 mila – Stato Batteria: n.d. – Località: Aosta – Prezzo: 13.500 euro

Opel Mokka-e del 2023 – Anno: 05-2023 – km: 15.000 – Stato Batteria: n.d. – Località: Cagliari –

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico: è tutto gratuito