Renault Zoe del 2013 con 86 mila km vendesi. La propone Giovanni, un lettore di Grosseto. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ o direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it

Renault Zoe del 2013 con 86 mila km a 7.890 euro

Ecco il testo dell’annuncio del nostro lettore toscano: “Vendo Renault Zoe zen 2013 con batteria di proprietà, Soh 80%, per passaggio ad auto elettrica più grande per esigenze familiari. L’auto è perfetta per gli spostamenti cittadini e/o brevi distanze. Cerchi in lega. Gomme anteriori 4 stagioni cambiate a Gennaio 2024, posteriori 2023 (non 4 stagioni). Carrozzeria ed interni in buono stato generale. L’auto ha un purificatore e uno ionizzatore d’aria. Vetri posteriori oscurati. Specchietti laterali neri. Prezzo 7.890 euro trattabili. L’auto è visibile con relativa prova a Grosseto su appuntamento“. Per contattiscrivere a dudino1@gmail.com .

