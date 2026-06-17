Renault va alla guerra: farà droni con munizioni telecomandate







Renault va alla guerra. Produrrà droni con munizioni telecomandate, in partnership con Thales, un colosso nell’industria della difesa.

Renault va alla guerra e sposa lo specialista Thales

Un po’ tutta l’industria europea dell’automotive sta riconvertendo parte delle attività al militare. Un po’ perché, con i tempi che corrono, i governi hanno necessità di trovare in fretta grandi stabilimenti in cui produrre sistemi di armamenti. E le fabbriche di auto hanno dimensioni e tecnologie che possono soddisfare queste esigenze. E un po’ perché si destinano a queste produzioni fabbriche che ormai erano in esubero rispetto a quel che si vende. È un tema su cui stanno lavorando Mercedes (qui l’annuncio) e Porsche in Germania e su cui si potrebbe impegnare la stessa Stellantis. E ora Renault e Thales annunciano una partnership per sviluppare e produrre il sistema di munizioni telecomandate Toutatis su grande scala. Allo scopo, dicono i due partner papale papale, “di costruire un settore sovrano di droni, agile e competitivo, in grado di rispondere perfettamente alle sfide di un’economia di guerra”. Termine quest’ultimo, “economia di guerra”, che ormai viene evocato continuamente.

C’è anche 4Troop, un Suv che fa da comando mobile

Toutatis è un sistema di munizioni telecomandate a corto raggio sviluppato per scenari di conflitto ad alta intensità.Ci sono già anche gli obbiettivi industriali. “La produzione di queste munizioni telecomandate potrebbe cominciare dal 2027, con una capacità di 1.000 unità al mese fin dal primo anno”, si legge in un comunicato. Potenziando così le capacità industriali francesi nel settore, seguite personalmente dal presidente Macron. Ma non ci sono solo i droni per Renault. Questo annuncio fa seguito alla presentazione di un veicolo tattico innovativo, con l’emblematico nome di 4TROOP, sviluppato sempre con Thales. Qello che sembra un nomale Suv ibrido è in realtà un centro di comando mobile. Capace di elaborare flussi massicci di dati e governare flotte di droni o automi terrestri nella massima sicurezza informatica.

Q&A

D. Come si sta muovendo l’Italia su questo fronte?

R. Al momento ci sono solo ipotesi di riconversione di stabilimenti Stellantis sotto-utilizzati a produzioni militari. Il partner sarebbe inevitablmente Leonardo, che è un po’ l’omologo di Thales in Italia.

D. Nel caso quali sarebbero gli stabilimenti interessati?

R. Lo scorso anno si parlò di una riconversione alla produzione militare di Cassino, ipotesi avanzata dalle autorità locali, ma Stellantis ha smentito. Al momento non si fanno altri nomi.