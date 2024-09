Anno: 6/2021

6/2021 Km : 60 mila

: 60 mila Check batteria: n.d.

n.d. Località : Pisa

: Pisa Prezzo: 9.000 euro

Renault Twingo giugno 2021 vendesi: la propone una lettrice di Pisa. L’auto ha percorso 60.000 km. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ o direttamente su Usato.Vaielettrico.it

Renault Twingo giugno 2021 con 60 mila km a 9 mila euro

Ecco come MariaLuigia descrive l’auto che mette in vendita: “Per passaggio ad auto elettrica più grande, vendo la mia amata Twingo color giallo mango in pefette condizioni (segnalo solo due graffietti sulla carrozzeria). La vettura è perfetta, comodissima per la città, al contempo rilassante e divertente alla guida. Ho anche doppio set di pneumatici (estivo e invernale) e due cavi di ricarica (domestica e per le colonnine). L’auto è stata soggetta a tutti i controlli e check up richiesti da Renault e ricaricata praticamente sempre a casa, con corrente alternata. La vettura si trova a Pisa, per contatti mi potete raggiungere all’indirizzo di posta elettronica: marialuigiasipione@gmail.com “.

