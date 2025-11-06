Renault Twingo elettrica. Gioiello di design, così così l’autonomia

La nuova Renault Twingo elettrica è un’auto piccola nelle dimensioni, piccola nel prezzo e purtroppo anche nell’autonomia, ma ha grandi, grandissime ambizioni!

È l’automobile con cui Renault vuole conquistare le città. Ha un design inconfondibile, ammiccante che guarda al passato ma senza l’ingombrante effetto nostalgia.

Un’auto che, complementare nella gamma Renault alla 5 e alla 4, è destinata a coprire il segmento delle citycar, con dimensioni ridotte, prezzo ridotto e ovviamente anche un’autonomia piuttosto contenuta.

Design curatissimo e “originale”!

Le forme riprendono lo spirito giocoso e compatto della Twingo originale, ma lo declinano in chiave moderna e ovviamente elettrica. Le dimensioni sono contenute con una lunghezza di 3,79 metri, una larghezza poco più di 1 metro e 70 cm e ha un passo ci circa 2,5 metri. Tornano tantissimi elementi distintivi soprattutto all’anteriore dove ritroviamo gli stessi fari a semicerchio che risultano ancora più simpatici e accattivanti. Grazie alla tecnologia led l’arco superiore emerge dalla carrozzeria e con un effetto di alternanza di materiali molto ricercato. Tornano anche le tre prese d’aria sul cofano che, ovviamente, non sono prese d’aria, ma restano comunque come omaggio al passato. Visto però che il richiamo al modello originale non poteva essere fine a se stesso, Renault ha pensato di dare anche una funzione a questo elemento: la parte centrale è apribile e nasconde l’accesso al serbatoio del liquido detergente.

La fiancata ritrova le stesse linee morbide da mini monovolume con il parabrezza molto inclinato. Nel concept la maniglia tonda era reinventata e impreziosita da una linea luminosa, ma nella versione definitiva per motivi di ingegnerizzazione delle quattro porte Renault ha optato per maniglie molto più classiche e funzionali. I cerchi sono da 16″, optional da 18″.

Anche al posteriore rimangono i richiami al modello originale: le linee sono fluide e spicca un lunotto a sbalzo incorniciato di nero, molto moderno. Il bagagliaio è da 360 litri che supera i 1.000 abbattendo i sedili posteriori. Sedili che sono sono frazionati 50/50 e che possono scorrere avanti e indietro di 17 cm per privilegiare il confort dei passeggeri o lo spazio di carico.

Interni allegri e funzionali

Renault negli interni è riuscita a creare le stesse sensazioni di spaziosità e semplicità del modello originale: pochi fronzoli e tanta funzionalità.

La plancia ha uno sviluppo orizzontale, con linee parallele e una struttura leggera e vivace. Al centro un display da 10 pollici e il software con una ha una grafica personalizzata per la twingo davvero molto bella e curata nei minimi dettagli. Davanti al pilota c’è uno schermo da 7 pollici con tutte le informazioni di guida e anche qui ritroviamo la stessa cura nella grafica e nelle animazioni. Tanti spazi di stivaggio con tasche non gigantesche ma di facile accesso. Inoltre sono disponibili una serie di gadget per “arredare” l’abitacolo e personalizzarlo a piacere.

È stato fatto un grande lavoro in termini di ricerca cromatica e anche sui materiali. La tinta della carrozzeria la ritroviamo anche negli inserti portiera e nell’allestimento. Molta attenzione ai colori, ai materiali e anche alle fantasie con i motivi che ricordano quelli della Twingo originale. li troviamo sia sui sedili che sulle portiere, ovviamente abbinati ai colori della carrozzeria.

Motore e batteria

La nuova Renault Twingo elettrica è costruita sulla piattaforma AmpR Small, sviluppata dal gruppo Renault proprio per i veicoli elettrici di piccola taglia.

Ha un motore da 60 kW, con una coppia di 175 Nm alimentato da una batteria litio ferro fosfato da 27,5 kWh. L’autonomia dichiarata arriva fino a 260 km. La velocità di ricarica è proporzionata alle dimensioni della batteria. Di serie è solo in corrente alternata a 6,6 kW, ma come optional c’è un pacchetto di ricarica più rapida che porta a 11 kW l’alternata e aggiunge anche la corrente continua a 50 kW. La scelta di una batteria di dimensioni ridotte è in linea con il tipo di utilizzo a cui l’auto è destinata ed parte della strategia per ridurre pesi (e quindi consumi) e anche il prezzo finale.

La nuova Renault Twingo elettrica, sarà un successo?

In conclusione, la Renault Twingo elettrica è un’auto compatta, ma piuttosto spaziosa, ha un design inconfondibile e curatissimo, ha l’autonomia giusta per muoversi in città e soprattutto ha un prezzo abbordabile per un’auto europea prodotta in Europa. Renault infatti, pur non avendo ancora diffuso il listino prezzi conferma che costerà meno di 20.000 euro.

Renault sull’elettrico non sta sbagliando un colpo e con la Twingo torna al piccolo ma intelligente. Un’auto destinata a diventare una protagonista della mobilità elettrica urbana.