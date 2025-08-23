Immatricolazione : 09/2022

Renault Twingo del 2022 con 63 mila km

Renault Twingo del 2022 (settembre) con 63 mila km vendesi. La propone Francesco, un lettore di Pisa, che specifica che si tratta della versione Intense, full optional, con tutti i tagliandi fatti. Il prezzo richiesto, 10 mila euro, è leggermente trattabile. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail ponteunabolsa@hotmail.com . Oppure, per altre informazioni, a info@vaielettrico.it .

