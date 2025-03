Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anno: 11/2021 Km: 60.000

Stato Batteria: 90% Luogo: Monza Brianza Prezzo: 10.500 euro

Renault Twingo Life del 2021 con 60 mila km vendesi. La propone Vincenzo, di Monza. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Renault Twingo del 2021 con 60 mila km e batteria al 90% in vendita a 10.500 euro

Ecco la breve descrizione dell’auto elettrica che Vincenzo mette in vendita: “Perfetta, comoda, silenziosa, affidabile. Presa come seconda auto di famiglia e per ‘provare’ l’elettrica, è diventata la prima ed è ora di passare ad un’auto più grande“. L’auto, immatricolata nel novembre del 2021, ha 60 mila km. La batteria, ci fa sapere il lettore, è al 90% di capacità. Il prezzo richiesto è di 10.500 euro. Chi fosse interessato può contattare direttamente il venditore all’indirizzo mail bosisio.enzo@gmail.com

Oppure, per altre informazioni, può scrivere a info@vaielettrico.it