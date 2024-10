Anno: 11/2020

Renault Twingo del 2020 con 70 mila km percorsi vendesi. La propone Paolo, un lettore barese. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ o direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it

Ecco l’annuncio di Paolo: “Vendo Renault Twingo Z.E. elettrica, allestimento Intense con batteria da 22kWh. La batteria di trazione è in garanzia fino al 2028, SOH attuale 97%). La vettura è dotata di tutti gli optional ed è tenuta con grande cura. Colore BIANCO PERLATO (optional da 1.000 euro). Interni in pelle. CERCHI IN LEGA da 16 con pneumatici Michelin Primacy 4. FENDINEBBIA. Sono state installate le luci a LED in ogni punto luce della vettura ( kit H4 Philips Ultinon Pro9000 su abbaglianti / anabbaglianti), frecce led dinamiche. Nel prezzo è compreso il carica-batterie casalingo (non di serie) e il cavo Type 2 per le ricariche presso le colonnine pubbliche. Per chi volesse, aggiungendo 1.500 euro, posso installare kit molle sportive e freni a disco forati sportivi sulle quattro ruote“. Per contatti: mail: ciciriello.paolo@gmail.com o tel. 3491897654

