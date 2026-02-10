





Renault Twingo da 19500 euro: via agli ordini anche in Italia. È la versione più economica, con motore da 80 Cv e 263 km di autonomia. La versione più accessoriata, la Techno, costa 21 mila euro ed era già ordinabile.

Renault Twingo da 19500, con 263 km di autonomia

La nuova versione si chiama Evolution e ha una batteria da 27,5 kWh utili. Renault non era mai scesa di prezzo sotto i 20 mila euro e per farlo ha dovuto rivedere a fondo i metodi di progettazione e industrializzazione. Adottando per la prima volta una batteria di tipo LFP (Litio-Ferro-Fosfato). “Questa tecnologia“, si legge in un comunicato, “punta sull’abbondanza e sulla disponibilità di risorse naturali, come il ferro e il fosfato. Riducendo al tempo stesso la dipendenza da metalli critici, come il cobalto e il nichel”. La batteria è poi dotata di un’architettura cell-to-pack, che consente di integrare un maggior numero di celle in uno spazio ben definito e di ridurre il costo della batteria. Nel complesso, la scelta della chimica LFP abbinata all’architettura cell-to-pack permette di ridurre di circa il 20% il costo delle batterie. Renault assicura poi che il costo totale di gestione (TCO) della Twingo E-Tech Electric “è ai migliori livelli di mercato. Grazie al lavoro effettuato sul rendimento del motore e sull’aerodinamica, che ha consentito di ridurre le dimensioni e il peso della batteria“.

Si affolla l’elenco delle elettriche sotto i 20 mila euro

Vedremo l’effettiva validità del prodotto quando ci sarà modo di provare la Twingo primo-prezzo. E verificarne l’effettiva entità dei consumi su strada. Per ora ci limitiamo a registrare che continua ad affollarsi l’offertia di auto elettriche con listini che partono sotto i 20 mila euro. Due di questi, la Dacia Spring (sempre di Renault Group) e la cinese Leapmotor T03 figurano nell’elenco delle 10 auto meno care in vendita nei concessionari italiani. Con prezzi che partono rispettivamente da 12.900 e 15.900 euro. E altri modelli dal prezzo abbordabile sono in arrivo, smentendo chi continua a dire che l’elettrico è riservato solo a pochi privilegiati.