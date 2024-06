Anno: febbraio 2023

febbraio 2023 Km : 7.800

: 7.800 Check batteria: n.d.

n.d. Località : Lucca

: Lucca Prezzo: 17.500 euro

Renault Twingo 2023 con solo 7.800 km vendesi: la propone Vincenzo, un lettore di Lucca che se ne deve privare perché si trasferisce nel Regno Unito. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook dedicato.

Ecco il messaggio di Vincenzo: “Vi seguo da anni con piacere ed è anche grazie a voi che mi sono appassionato e ammorbidito verso la mobilità elettrica. A tal punto da essermi convinto ad acquistare la mia prima auto elettrica nel 2023, una bellissima Twingo di cui purtroppo ci dobbiamo separare per trasferimento all’estero (in UK, se fosse stato altro paese con guida a destra l’avrei portata con noi). L’auto è in condizioni eccellenti, utilizzata principalmente per brevi tragitti urbani. Sempre tagliandata presso concessionaria ufficiale Renault di Lucca. Cavi inclusi: per ricarica da casa (2 KW, presa schuko) + per ricarica a colonnina fino a 22 KWh. Sempre ricaricata a casa durante la notte, con carica autolimitata a 2 KW). Equipaggiamento Urban Night: Interni esclusivi, cerchi in lega specifici, dettagli neri e badge distintivo. Sistema multimediale con touchscreen, navigatore integrato, compatibile Android Auto, telecamera posteriore, luci automatiche, tergicristalli automatici. Frenata automatica di emergenza, assistente al mantenimento della corsia, sensori di parcheggio posteriori”. Contatti: vincenzo.escala@gmail.com