Renault Trucks elettrifica la logistica: ecco il corridoio industriale a zero emissioni

Il costruttore francese Renaut Trucks ha completato l’elettrificazione di un corridoio logistico strategico per una flotta di mezzi pesanti 100% elettrici. Il percorso collega Blainville-sur-Orne, Bourg-en-Bresse e l’area di Lione. Renault Trucks non si limita quindi a produrre camion elettrici: li utilizza ogni giorno per alimentare la propria catena industriale.

Il progetto dimostra come la mobilità elettrica possa funzionare anche su lunghe distanze e con vincoli produttivi stringenti, come quelli del “just in time”.

Il flusso collega tre siti chiave della produzione nazionale del marchio: le cabine prodotte in Normandia, gli assi e i motori realizzati nell’area lyonese e l’assemblaggio finale a Bourg-en-Bresse. Un sistema che fino a pochi anni fa era gestito esclusivamente da camion diesel e che oggi viaggia quasi interamente su trazione elettrica, riducendo in modo significativo l’impronta ambientale delle operazioni industriali.

Un corridoio logistico green, dal nord al sud della Francia

Il progetto è stato sviluppato progressivamente insieme allo storico partner logistico Malherbe, partendo dalla tratta tra Lione e Bourg-en-Bresse e arrivando, oggi, alla completa elettrificazione dell’intero asse Blainville-Lione. In totale sono 22 camion elettrici Renault Trucks E-Tech T a garantire la continuità del servizio.

La logistica segue un modello estremamente preciso: le cabine della gamma alta viaggiano da Blainville verso Bourg-en-Bresse, mentre motori e assi risalgono da Lione verso la Normandia per equipaggiare i veicoli della gamma intermedia. Tutto avviene secondo il principio del “just in time”, con tolleranze minime sui ritardi e volumi costanti.

Anelli operativi per massimizzare gli spostamenti

Per rendere sostenibile il trasporto elettrico su percorrenze così impegnative, Renault Trucks e Malherbe hanno progettato una struttura a doppia loop.

La boucle Nord impiega 11 camion sulla tratta Blainville–Vironvay–Auxerre, coprendo fino a 810 km al giorno, mentre la boucle Sud, anch’essa con 11 mezzi, collega Auxerre, Mâcon, Bourg-en-Bresse e Lione per 704 km quotidiani.

Nei punti chiave del percorso avvengono scambi sincronizzati di trattori, rimorchi e conducenti. Le pause obbligatorie degli autisti vengono utilizzate per la ricarica delle batterie, grazie a stazioni installate direttamente dal trasportatore. In questo modo i camion possono operare fino a 18 ore al giorno, un dato particolarmente rilevante per il segmento dei pesanti elettrici.

Camion elettrici: un banco di prova industriale

L’organizzazione si basa su quattro cicli di conducenti, quattro cicli di trattori e un flusso continuo delle merci, senza interruzioni operative. Ogni rimorchio segue una sequenza precisa: partenza da Lione carico di motori e assi, consegna a Blainville, ritorno con cabine verso Bourg-en-Bresse e nuovo rientro a Lione.

Secondo Renault Trucks, questa configurazione consente di evitare circa 2.869 tonnellate di CO₂ all’anno su un solo corridoio logistico. Al di là del beneficio ambientale, il progetto rappresenta una validazione sul campo della gamma E-Tech, dimostrando che il trasporto elettrico pesante può funzionare anche su lunghe distanze e con carichi industriali reali, a patto di controllare infrastruttura e pianificazione.

Un segnale per l’industria europea e per il mercato

L’iniziativa assume un valore che va oltre il perimetro francese. Per il settore europeo dei veicoli industriali – e anche per l’Italia, dove la logistica pesante è un nodo centrale della transizione – il progetto mostra che la decarbonizzazione non è solo una promessa tecnologica, ma una scelta organizzativa.

Il partner Malherbe, dal canto suo, ha inserito l’operazione in una strategia più ampia: l’azienda punta a ridurre del 42% le emissioni dirette entro il 2030 e prevede entro il 2026 l’attivazione di otto hub di ricarica e 50 punti di carica, oltre a una flotta di 50 camion elettrici aggiuntivi. Un percorso che potrebbe evitare fino a 4.000 tonnellate di CO₂ l’anno.

Per Renault Trucks, elettrificare la propria logistica significa anche lanciare un messaggio chiaro al mercato: il camion elettrico non è solo un prodotto da vendere, ma uno strumento industriale già operativo.