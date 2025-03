Renault Trucks E-Tech C lancia la betoniera elettrica

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Renault Trucks E-Tech C è il nuovo mezzo di lavoro della casa francese grazie alla sinergia con l’allestitore tedesco Schwing Stetter. Ma non è previsto per l’Italia.

La svolta green dell’edilizia con la betoniera ad emissioni zero

L’edilizia attraverso l’uso di materiali più sostenibili, il riciclo degli scarti, il recupero di vecchi spazi, l’intenso uso delle energie rinnovabili sta offrendo il suo contributo alla transizione ambientale.

Un altro passaggio è l’uso di mezzi di lavoro a emissioni zero. Uno di questi è la betoniera elettrica. La nuova arrivata è la Renault Trucks E-Tech C. Un mezzo di lavoro frutto della sinergia tra i francesi e l’allestitore tedesco Schwing Stetter.

L’innovazione non è stata semplice. Le due aziende sottolineano che il trasporto di calcestruzzo necessita di un carico utile elevato. Tanto peso che si somma a quello delle batterie. Per conciliare l’efficienza operativa, la performance economica e la necessità di ridurre le emissioni si è sviluppata una doppia innovazione.

In una nota la spiegazione: «Un Renault Trucks E-Tech C a cinque assi dotato di una betoniera completamente elettrica in grado di portare fino a 10 m³ di calcestruzzo».

Su Renault Trucks E-Tech pacco batteria posizionato in verticale

Nella maggior parte dei Paesi europei un’autocisterna a motore termico dotata di betoniera classica può trasportare fino a 8 m³ di calcestruzzo, a seconda delle normative vigenti.

Secondo i tecnici aziendali «Il passaggio all’elettrico, a causa del peso delle batterie, riduce questa capacità». Con Renault Trucks E-Tech C, si supera il problema, perché il veicolo è in grado di trasportare fino a 10m3 di calcestruzzo. «Nonostante l’asse in più, questo autocarro mantiene un’eccellente manovrabilità, essenziale per la guida nelle aree urbane e per operare nei cantieri ad accesso limitato».

Si è lavorato nell’ottimizzare gli spazi. «Il riposizionamento verticale delle batterie dietro la cabina, lo spazio liberato sul telaio consente di mantenere il passo corto e di ridurre il raggio di sterzata».

L’autonomia di Renault Trucks E-Tech C a 110 km

L’autocarro ha un’autonomia fino a 140 km con una carica intermedia di 45 minuti (o 110 km con una sola carica) e può effettuare quattro viaggi di 35 km al giorno. Si tratta della distanza standard tra gli impianti di calcestruzzo e i cantieri.

Sostenibilità ambientale bene, ma c’è anche quella economica. Per l’azienda «il nuovo veicolo elettrico garantisce un costo di trasporto del calcestruzzo competitivo rispetto ai modelli diesel».

Il Renault Trucks E-Tech C 10×4 sarà disponibile in Svizzera, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Finlandia, Slovacchia e Lituania. Non in Italia. In questi Paesi la normativa consente l’utilizzo di autocarri a cinque assi con carico fino a 42 tonnellate.

Il Renault Trucks E-Tech C 10×4 equipaggiato con la betoniera elettrica Schwing Stetter sarà presentato nello stand Schwing Stetter al prossimo salone Bauma (dal 7 al 13 aprile 2025 a Monaco). Nell’area esterna sud: FS. 1005/2

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –