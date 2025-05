Renault e Stellantis, avviso alla Ue “Senza aiuti l’auto europea muore nel 2025”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Luca Di Meo, amministratore delegato di Renault e John Elkann, presidente di Stellantis lanciano l’allarme sull’auto europea. “Senza un piano, l’industria automobilistica tra cinque anni non ci sarà più. E l’Europa sarà solo un semplice mercato. Ma occorre agire subito: l’anno decisivo è il 2025“

Un allarme che assomiglia a una sentenza senza se e senza ma. L’automotive europeo entro cinque anni non ci sarà più. Per evitarlo occorre agire subito, alla fine del 2025 sarà troppo tardi. A scattare la fotografia di uno dei settori di punta dell’industria continentale sono i vertici di Renault e Stellantis.

Insieme fanno il 30% della quota di mercato totale. Ad ospitare il loro allarme è stato il quotidiano francese Le Figaro che ha pubblicato una intervista congiunta a Luca di Meo, amministratore delegato di Renault e John Elkann, presidente di Stellantis. Il primo, in passato, è stato il braccio destro di Sergio Marchionne e ha appena rilanciato le vendite del marchio francese. Elkann è momentaneamente capo azienda, mentre finisce la ricerca del nuovo ceo, dopo le dimissioni di Carlos Taveres. Quelle che seguono son i tempi più rilevanti sollevati nell’intervista.

” L’Europa deve scegliere se vuole ancora essere una terra di industria automobilistica o un semplice mercato”

Secondo i due manager, l’Europa deve scegliere se vuole avere un ruolo nella transizione dell’auto verso la mobilità elettrica. Soprattutto di fronte all’invasione di modelli dall’Asia. “Quest’anno, per la prima volta, la Cina produrrà più dell’Europa e degli Stati Uniti messi insieme. Il 2025 è un momento cruciale. L’Europa deve scegliere se vuole ancora essere una terra di industria automobilistica o un semplice mercato. Tra cinque anni, a questo ritmo di declino, sarà troppo tardi. Il destino dell’industria automobilistica europea si gioca quest’anno“.

Questo è il quadro, la risposta deve arrivare da Bruxelles. Di sicuro non può bastare il via libera arrivato in queste ore dal Parlamento europeo, con il via libera alla procedura d’urgenza per modificare le norme sulle emissioni di Co2. Una revisione richiesta da più di un governo (e accolta a marzo dalla Commissione) per evitare che i costruttori vengano penalizzati con multe già nel 2025. Quando sarebbe entrato in vigore l’obbligo di riduzione del 15% delle emissioni del parco veicoli di ogni casa automobilistica rispetto ai livelli del 2021.

“Tra le case automobilistiche della Ue, Stellantis e Renault vogliono produrre e vendere auto popolari in Europa e per l’Europa”

Un messaggio molto chiaro per la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, guarda caso tedesca pure lei. Ma come intervenire? “Tra i costruttori europei ci sono due scuole di pensiero – si legge ancora nell’intervista congiunta – quella di Stellantis e Renault che vogliono produrre e vendere auto popolari in Europa e per l’Europa. E quella dei marchi premium, per i quali l’Europa conta certamente, ma la cui priorità è l’esportazione”.

Il riferimento è chiaramente alla Germania, che di fatto ha condizionato la normativa europea. Fatta su misura per le case tedesche: per anni hanno puntato su modelli ad alta cilindrata, berline premium. Perché erano più redditizie rispetto alle utilitarie e modelli accessibili per tutte le tasche. Ma soprattutto pensando all’esportazione, in particolare in Cina dove sono state anche il primo produttore. Ora superati dai marchi cinesi.

Ma i tempi, avvisano Di Meo ed Elkann, sono cambiati. “Le nostre auto siano sempre più complesse, sempre più pesanti, sempre più costose, e che la gente, per la maggior parte, semplicemente non se le possa più permettere”. Per dare un cambio di passo, “bisogna ripartire dalla domanda”.

“Ma cosa devo fare, un cofano in tungsteno?”

La conclusione dell’intervista? “Non chiediamo aiuti, solo che ci lascino lavorare, innovare e portare alla gente i veicoli più puliti, ma anche accessibili, che desiderano e di cui hanno bisogno. Quello che chiediamo è una regolamentazione differenziata. Non è possibile trattare un’auto di 3,80 metri come un’auto di 5,5 metri! Il sovrapprezzo è lo stesso su una piccola auto che su una grande berlina. Questo erode una buona parte del margine della piccola auto.

Battuta finale di Luca Di Meo “La mia R5 deve reagire come una berlina di alta gamma il cui cofano è tre volte più lungo in caso di urto frontale. È fisica. Dovrei fare un cofano in tungsteno?“.

