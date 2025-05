Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Renault socia di Free to X: è fatta. Dopo l’accordo-quadro annunciato il 14 gennaio, al Gruppo francese , tramite Mobilize, va una quota di minoranza.

Renault socia di Free to X per stazioni di ricarica fuori autostrada

Non è stata una trattativa facile. Il governo Meloni inizialmente se era opposto all’ingresso del gruppo francese in un’azienda che a sua volta fa capo a una società controllata dalla Stato. Luca De Meo, n.1 di Renault Group, aveva anche minacciato di far saltare tutto e andare a investire altrove in Europa. Ma alla fine l’accordo ha avuto tutti i timbri necessari e s’è fatto, anche se resta imprecisata (chissà perché) la quota acquistata dai francesi, definita solo “significativa“.

In pratica finisce la Fase Uno di Free to X, con l’installazione di 110 stazioni in autostrada (una ogni 50 km), e inizia la Fase Due, fuori autostrada. Una buona notizia per gli automobilisti elettrici, dato che anche sulle grandi arterie stradali non a pagamento la rete ad alta potenza si espande velocemente. Renault, dal canto suo, mette un piede nel mondo della ricarica, dopo altri costruttori (Volkswagen in testa).

Il socio francese: “Ampliare la copertura a tutto il territorio”

“L’alleanza strategica di Mobilize con Free To X è fondamentale per migliorare l’ecosistema dei veicoli elettrici in Italia”, conferma Gianluca De Ficchy, CEO di Mobilize. “Ampliando la copertura delle stazioni di ricarica su tutto il territorio, facilitiamo la transizione verso la mobilità elettrica, rendendola più accessibile e semplice per tutti.

Inoltre, la nostra rete di ricarica eroga energia da fonti rinnovabili, a riprova del nostro impegno per la sostenibilità. Man mano che il settore energetico e l’industria automotive diventano interconnessi, la partnership con Free To X consente a Mobilize di accedere facilmente al mercato italiano della ricarica dei veicoli elettrici. E al Gruppo Renault di generare ricavi ricorrenti nel panorama in evoluzione della catena del valore dell’auto”. Nella convizione, evidentemente, che un mercato ancora piccolo come quello italiano è destinato a crescere.

