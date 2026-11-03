Renault sempre in guerra: ecco Forefront, veicolo telecomandato sviluppato (per ora come concept) con John Cockerill, azienda del settore difesa. Quel che colpisce è che un tempo questi accordi veniva tenuti riservati. Ora le aziende se ne vantano pubblicamente, enfatizzando un nuovo grande canale di business.

Renault sempre in guerra, tra droni e concept

Ormai è chiaro che l’industria della difesa può restituire ai grandi nomi dell’auto europea quello che perdono nel loro settore di base. È così per Volkswagen, che dovrebbe cedere alcuni stabilimenti a produzioni belliche. Ed è così per Renault, che continua a sfornare prodotti con partner del settore. A giugno ha presentato Toutatis, un sistema di droni con munizioni telecomandate sviluppato in quel caso con Thales. E ora svela Forefront Concept, un progetto di veicolo terrestre telecomandato per “operazioni civili e militari in luoghi pericolosi o difficili da raggiungere. La piattaforma è concepita per svolgere missioni a distanza. E combina una struttura modulare con capacità di movimento autonomo su terreni complessi. Unendo le competenze automobilistiche di Renault a quelle di John Cockerill nel settore della difesa“.

Possibile utilizzo anche civile, per calamtità naturali

Dal prototipo si dovrebbe passare presto alla fase di industrializzazione, che è uno degli obiettivi dichiarati del progetto. Con costi contenuti, elemento non secondario in un settore come quello della difesa che sta mettendo in crisi tutti i bilanci governativi. Sul piano delle funzioni, il progetto affianca il comando a distanza alla possibilità di procedere autonomamente su superfici difficili. La mobilità e il superamento degli ostacoli sono tra le capacità sulle quali Renault Group e John Cockerill concentrano l’attenzione. L’obiettivo è consentire al veicolo di affrontare percorsi complessi, coerentemente con l’impiego previsto in zone poco accessibili. Senza mettere a rischio vite umane. Confermando che sarà sulla tecnologia che si svilupperanno i conflitti del futuro. Anche se per il Forefront sono previsti pure usi civili, per esempio in caso di gravi calamità naturali.