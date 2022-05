Renault rifa la Scenic, elettrica+idrogeno

L’ eco-design e le innovazioni dell’economia circolare includono oltre il 70% di materiali riciclati , tra cui diversi a cicli chiusi, e riciclabili al 95%

La motorizzazione ibrida, sia elettrica che ad idrogeno, punta a ridurre i tempi di sosta per la ricarica. Diminuendo la carbon footprint, compresa quella della batteria. Renault Scénic Vision promette zero emissioni a livello di produzione e utilizzo e riduce del 75% la carbon fooprintrispetto ai classici veicoli elettrici.

Le tecnologie di bordo offrono maggior sicurezza per il conducente e i passeggeri, promettendo di ridurre il numero di incidenti fino al 70%. Riflettendo anche la volontà già in progettazione “di creare un veicolo unico, accessibile e adatto a tutti“.

Arriva nel 2024, subito dopo la R5

Occorreranno due anni prima che, nel 2024, dalla concept-car si passi ad un’auto familiare di produzione. Dal primo impatto diremmo che il Centro Stile Renault ha saputo fare di meglio, ma le auto vanno viste dal vero per giudicare. Il n.1 di Renault Luca De Meo, che di belle auto se ne intende, per ora si concentra sui concetti più virtuosi: “Tutti i nostri impegni come azienda non bastano se non li applichiamo ai nostri veicoli. Ecco perché ho chiesto ai team Renault di sviluppare la prima concept car che incarnasse perfettamente la nostra nuova strategia ESG. Con i suoi 3 pilastri: ambiente, sicurezza ed inclusione. L’abbiamo chiamata Scénic Vision. Scénic, come la nostra iconica “voiture à vivre”, e Vision perché risponde alle nuove attese della gente”. La nuova Scenic arriverà sul mercato subito dopo la R5, altra icona della storia Renault, seguita poi dalla R4. Con la promesse che i prezzi delle elettriche si avvicineranno ormai a quello delle termiche.