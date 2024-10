Renault presenta una moto elettrica in stile 4 E-Tech

Insieme alla 4 E-Tech, Renault ha presentato anche una moto elettrica realizzata in collaborazione con Ateliers HeritageBike.

Renault ha presentato la 4 E-Tech, modello importantissimo per la casa francese e parallelamente ha creato un intero mondo chiamato 4 Mouvements, quattro collaborazioni che escono dalle quattro ruote, ma rimangono comunque nell’orbita stilistica e concettuale dell’attesissima R4. Questi 4 Mouvements comprendono un piccolo aereo, un mini-caravan, un acquascooter e una bellissima scrambler, ovviamente tutto elettrico.

“Per sostenere il reveal di Renault 4 E-Tech Electric, – spiega la casa francese – siamo molto orgogliosi di unirci a quattro start-up francesi che presentano quattro oggetti di mobilità 100% elettrica. Un mezzo cool per dimostrare al grande pubblico che la mobilità elettrica ormai riguarda tutti i mezzi di trasporto, fino alla 4L che diventa Renault 4 E-Tech Electric”.

Quella di Renault non è solo un’operazione di marketing, ma una realtà concreta, tanto che i mezzi sono già prenotabili.

Come è fatta la moto elettrica Renault?

La moto presentata da Renault nasce dalla collaborazione con l‘Ateliers HeritageBike, una start-up con sede ad Annecy che progetta moto elettriche ed eBike molto particolari. L’idea è quella di fondere linee e colori retrò a tecnologia moderna e meccanica di alta gamma.

Anche la Heritage Spirit Scrambler è ispirata agli anni Ottanta ed è proposta con un motore da 7 kW con una coppia di 280 Nm ed una batteria fino a 4,6 kWh per un’autonomia standard di 110 km. Una moto che certamente non è pensata per i motociclisti duri e puri, ma piuttosto per chi vuole muoversi in città con uno stile davvero esclusivo. D’altra parte anche il prezzo è esclusivo: 26.900 euro.

