Renault Mobilize: piccolo elettrico è sempre più bello

Renault Mobilize, ovvero piccolo elettrico è bello per la città. Non solo per far muovere le persone, ma anche per le piccole consegne a domicilio.

Renault Mobilize, tre modelli a rimpiazzare il Twizy

Era tempo di sostituire il Twizy, il quadriciclo a batterie (prodotto in Corea) che la Casa francese lanciò ormai nove anni fa. Per farlo la Renault non si è limitata a un nuovo modello: ha creato un marchio di mobilità, Mobilize appunto. E una business unit con tre prodotti: Duo, Bento e Hippo. Destinati soprattutto alla mobilità condivisa nelle città (sharing ecc.), in un mondo in cui sempre meno persone acquisteranno l'auto. E sempre di più si muoveranno affittando di volta in volta il mezzo che fa al caso loro.

Vediamo dunque i tre prodotti: Il successore del Twizy si chiama Duo ed è un bi-posto connesso per servizi di car sharing. È realizzato con il 50% di materiali riciclati ed è esso stesso riciclabile al 95%.

La versione cargo del Duo è il Bento, un minivan per trasportare pacchi e merci leggere. Volume di carico fino a un metro cubo.

Completa il trio l'Hippo, un veicolo dell'ultimo miglio con lo stesso design, ma con diversi moduli di carico intercambiabili, anche per il trasporto refrigerato. Tre microcar per noleggio e sharing, non per l'acquisto Renault Mobilize non ha rivelato dettagli tecnici e autonomia delle tre microcar: si sa solo che nella versione base Duo sono lunghe 2,3 metri. E che la ricarica avviene sia con una presa di corrente (o nelle colonnine) sia mediante sostituzione delle batterie (battery-swap). Per far conoscere il nuovo marchio, la Renault ha deciso di ribattezzare il car sharing Zity, attivo a Parigi e Madrid, Zity by Mobilize. Nella flotta di questo servizio entreranno a bravissimo anche le nuove Dacia Spring.

Anche il servizio di intermediazione e noleggio self-service Renault Mobility si chiama ora Mobilize Share. La flotta conta 15.000 veicoli in Europa, di cui 4.000 elettrici. I periodi di noleggio vanno da un giorno a un mese. Mobilize Share a breve lancerà un servizio di car sharing completamente elettrico a Bergamo e quattro comuni limitrofi.