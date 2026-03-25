- Anno: 12/2020
Km percorsi: 59.650
Stato Batteria: n.d.
Città: Rimini
Prezzo: 18.000 euro
Renault Megane SW plug-in del 2020 con 59 mila km
“Vendo Renault Megane Station Wagon Sporter 160 Cv in versione Plug-in Hybrid (E-Tech), allestimento Business. Un’auto perfetta per chi cerca il massimo comfort, spazio per la famiglia o il lavoro. E la possibilità di viaggiare in modalità 100% elettrica nei tragitti quotidiani. Unico proprietario, batteria sempre caricata correttamente in bassa tensione, autonomia in elettrico circa 40 km (batteria da 9,8 kWh netti) Manutenzione regolare secondo pianificazione della casa madre, regolarmente tagliandata presso rete ufficiale Renault (dimostrabile). Consumi ridottissimi grazie al sistema ibrido plug-in da 160 CV. Allestimento Business completo di navigatore touch, sensori di parcheggio anteriori/posteriori, retrocamera, Cruise Control e climatizzatore bi-zona. Bagagliaio ampio e modulabile, perfetto per carichi ingombranti o viaggi lunghi. Cavo di ricarica domestica (Schuko) originale Renault incluso”. Prezzo: 18 mila euro. Contatti: modelx@outlook.it
Vuoi vendere la tua auto? Scrivi a info@vaielettrico.it, indicando mese e anno di immatricolazione, km percorsi, stato delle batteria (se disponibile), località e prezzo richiesto. Con alcune foto.
Le ultime offerte / Smart ForTwo del 2023 con 47 mila km
Camilla mette in vendita la sua Smart ForTwo EQ Pure del gennaio 2023con 47 mila km, che descrive così: “Auto in ottime condizioni, tenuta sempre in garage. Tettuccio panoramico e camera posteriore. Set gomme invernali e estive”. L’auto si trova a Varese. Il prezzo richiesto è di 16 mila euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente alla proprietaria scrivendo all’indirizzo mail calzi.camilla@gmail.com
Le ultime offerte / MG Marvel R Luxury con 27 mila km
“Vendo splendida MG Marvel R Luxury (top di gamma) del Giugno 2023, con soli27.000 km. In condizioni impeccabili, fornisco con gomme praticamente nuove invernali e estive. Gode della garanzia ufficiale MG fino al 2030, vantaggio enorme per chi cerca un usato elettrico senza pensieri. È dotata diPompa diCalore (fondamentale per preservare l’autonomia in inverno) e sistema di ricarica rapida. 90KW. Interni da Prima Classe, con sedili Premium in pelle, regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati (rinfrescati) per il massimo comfort in ogni stagione. Audio Immersivo: Sistema audio surround firmato Arkamys. Ambient Lighting: Illuminazione interna a LED personalizzabile. Tetto Panoramico apribile. ADAS Livello 2): Grazie al pacchetto MG Pilot, l’auto offre una guida assistita dilivello 2 avanzata, Cruise Control Adattivo, mantenimento attivo della corsia,frenata d’emergenza automatica, monitoraggio angolo cieco e telecamere a 360°. Pari al nuovo, nessun graffio, pneumatici in ottimo stato , i cerchi hanno qualche segno da parcheggio“. Prezzo: 24 mila euro. Contatti: ambroandroid@gmail.com
Le ultime offerte / MG Luxury del 2025 con 11 mila km
Per esigenze familiari vendesi MG4 Luxury 2025, con batteria da 64 kWh e circa 435–450 km di autonomia WLTP. Motore da 204 CV, coppia 250 Nm, dotazioni comfort/sicurezza complete. . Ricarica AC fino a 11 kW trifase, ricarica rapida DC fino a 135 kW (10–80% in poco più di 30 minuti). Fari full LED, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera a 360°. Sedili anteriori riscaldati, sedile guida a regolazione elettrica, volante in pelle riscaldato. Pompa di calore per climatizzazione più efficiente, climatizzatore automatico. Schermo centrale da 10,25″ con Android Auto e Apple CarPlay, quadro strumenti da 7”. Cruise control adattivo, mantenimento di corsia, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento segnali, vari ADAS di serie. MG copre i veicoli per 84 mesi o 150.000 km. La garanzia copre tutti i componenti, compreso il pacco batteria. ESENTE BOLLO fino a giugno 2030 (Veneto). Prezzo trattabile 23.500 euro.Contatti: filippo.casarotto@live.it
Le ultime offerte / Skoda Enyaq iV 60 del 2021
Ecco il testo dell’annuncio pubblicaro da Livio, un lettore bresciano: “Vendo SKODA ENYAQ iV 60, modello Executive. Batteria in garanzia fino al giugno 2029. Tutto Ok. Interni in pelle con sedile guida regolabile elettricamente, portellone elettrico, clima 4 zone…ecc….Il prezzo è di 19.500 euro, trattabili. Vendo a causa dell’acquisto di una nuova auto“. La Skoda Enyaq 60 ha una batteria da 63 kWh. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail aggglllomerato@libero.it
Le ultime offerte /Ford Explorer RWD del 2024
“Vendo per cambio lavoro Ford Explorer Premium RWD 286CVconaccessori:Driver Assistance Pack. B&O Premium Sound System da 480 watt con 10 altoparlanti, Subwoofer e Soundbar. Pompa di calore ad alta efficienza energetica. Sedile guida regolazione elettr. Con memorie e massaggio schiena. Pneumaticicambiati a 75.000 . Autonomia dichiarata WLTP 572 km, reali in base al “piede” : fino a 520 percorrendo statali e città. 360 -380 km (se solo autostrada a 120 -130 kmh). La maggior parte della percorrenza in autostrada a 110\120 km/h. Caricato 70% a casa con wallbox, 30% supercharger TeslaElectra. Ancora in garanzia Ford. Immatricolata dicembre 2024. Batteria garanzia per 8 anni o 160.000 km con livello minimo 70%. Oggi tra 94\97% di autonomia da mie stime percorrenze. Usata al 99% con solo guidatore, sedili e rivestimenti come nuovi. Macchina perfetta, sempre in garage quando ferma, curata e lavata ogni 10 gg. Prezzo: 33.400 euro. Contatti:edoabrav@outlook.it
Le ultime offerte / Model 3 del 2020 con 135 mila km
Ecco il breve testo dell’annuncio che ci ha inviato Nicola, un lettore di Varese: “Vendo Tesla Model 3 Long Range, dotata di autopilot intermedio(guida autonoma in autostrada e superstrada). Colore blu, interno bianco in ottime condizioni”. L’auto ha percorso 135 mila km, il venditore parla di “batteria ok”. Il prezzo richiesto è di 20 mila euro.Percontattipotete scrivere direttamente al proprietario all’indirizzo mail n.damico@pm.me
Le ultime offerte / MG ZS EV del 2022 con 98 mila km
Claudio, il lettore di Udine che mette in vendita la sua MG ZS EV, ci ha inviato una breve descrizione: “Auto in stato perfetto. Sempre posta in ricovero durante la notte. Carica della batteria sempre effettuata con colonnina in casa a bassa potenza. Tragitto sempre casa-lavoro”. I km percorsi sono 98 mila, la batteria ha ancora il 95% di capacità residua. Il prezzo richiesto è di 13 mila euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail claudio.morittu@gmail.com
Le ultime offerte / Audi e-tron del 2020 con 69.500 km
Testo Annuncio: “Auto come nuova, autonomia 350 km , km 69.500 tutti tagliandati Audi (ultimo tagliando giugno 2025, prossimo in giugno 2027 o a 90 mila km). Usata da ultra60enne. Garanzia Audi Prima Scelta Plus fino a luglio 2026 o 100 mila km. Batterie in garanzia fino a novembre 2028, ancora perfette.4 pneumaticiinvernali da 21 nuovi. Pacchetto Look Nero Plus. Sedili elettrici con memoria. Allestimento S Line interno-esterno. Tetto apribile, vetri post. oscurati. Virtual cockpit. Volante in pelle con bilancieri neri. Cerchi Sprt da 21. Navigatore MMI Plus Touch. Telecamera ant. e post. Clima 4 zone.Specchietti retrovisori con telecamera. Interni pelle extra Vallona. Impianto audio BANG & OLUFSEN e altri accessori. Valore a nuovo oltre 110 mila euro. No permute o offerte strane“. Prezzo richiesto: 36.900 euro. Per contatti:mauro.nube@libero.it
Audi Q4 Sportback 45 del 2022 con 34 mila km
“Vendo Audi Q4 Sportback 45 e‑tron quattro, in condizioni pari al nuovo, con soli 34.000 km. Nessun difetto estetico o meccanico. L’auto è stata acquistata presso un Centro Audi – Audi Prima Scelta Plus a settembre 2024, sempre mantenuta con cura maniacale. Nessun incidente, graffio, o riparazione. Doppia garanzia: 4 anni su motori e batteria, 2 di garanzia casa madre Audi Plus (necessaria voltura su nuovo proprietario a mio carico). Versione con trazione integrale “QUATTRO”. Utilizzata solo per tragitti extraurbani, mai stressata. Interni ed esterni in condizioni eccellenti. In regalo due treni completi di pneumatici del valore di €3.000: estivi nuovi, invernali nuovi. Km certificati. Tagliandi regolari. Sempre in garage“. Prezzo 41.900 euro. Contatti: mattia.turiani@gmail.com
Le ultime offerte / Citroen e-C3 del 2025 con 9 mila km
Testo Annuncio: “Cedo leasing sociale Stellantis da privato cittadino con diritto di riscatto (leasing sociale)X Citroen E-C3 Allestimento MAX (il più completo). Batteria 44kWh, colore Blu Montecarlo come da foto. Km attuali9.000 (attualmente in uso, faccio circa 200km a settimana). Condizioni pari al nuovo. Fine leasing 03/2028. Rata 91€ mensile. Riscatto se si decide di tenere l’auto: 12.200€ (costi IVA inclusa). Km inclusi nel leasing 30.000 (10.000 all’annopraticamente). Oppure potete anche decidere di restituirla a fine leasing, senza pagare il riscatto ovviamente. Ottima occasione di prendere un’auto praticamente nuova come se aveste avuto gli incentivi per le auto elettriche. O potete sempre scegliere di restituirla senza penali a fine leasing. Per cedere il leasing è necessario non essere cattivi pagatori ed avere un contratto di lavoro stabile. Stellantis prima di accettare il subentro fa ovviamente dei controlli sul merito creditizio del nuovo intestatario. Tempi per il cambio intestatario leasing: circa 3/4 settimane). Cifra che chiedo per cedere il leasing: 2.250€.Per contatti: marcoroseo87@gmail.com (Bergamo).
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