– Anno: 12/2022

– km: 45 mila

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Cosenza

– Prezzo: 26.500 euro

Renault Megane EV60 TECHNO del 2022 vendesi. La propone un lettore di Cosenza. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Renault Megane EV60 del 2022 con 45 mila km a 26.500 euro

Il nostro lettore calabrese ci ha inviato una descrizione telegrafica della Renault Megane EV60 Techno Optimum Charge che mette in vendita: ” Auto pari al nuovo, senza un graffio, con in omaggio quattro cerchi Renault da 18 in lega nuovi, mai usati“. L’auto, immatricolata nel dicembre del 2022, ha percorso 45 mila km e ha un motore da 220 Cv, con batteria da 60 kWh lordi.

Il prezzo richiesto è di 26.500 euro. Chi fosse interessato può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo riccardovitogiovanni@libero.it. Oppure, per altre informazioni, al nostro indirizzo: info@vaielettrico.it

