– Anno: 04/2023

– km: 110 mila

– Stato Batteria: 94%

– Località: prov. di Milano

– Prezzo: 20.000 euro

Renault Megane del 2023 con 110 mila km vendesi. La propone Paolo, con sede a Milano. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Renault Megane del 2023 con 110 mila km e batteria al 94%

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendesi Renault Megane E-Tech EV60 220cv Optimum Charge AC22 in allestimento Techno, bianca con tetto nero. Condizioni ottime di carrozzeria e interni. Batteria da 60 kWh (ultimo SOH 94%, marzo 2025), carica AC 22kW / DC 130kW. Immatricolata nell’aprile del 2023, km percorsi 110.000. Pneumatici GoodYear 4season con pochi km (85%). Tutta la dotazione presente sull’allestimento Techno, con in più:

– volante e sedili riscaldabili;

– pompa di calore;

– gancio traino;

– pack advanced driving assist.

L’auto è visibile in provincia di Milano. Costo voltura (a carico acquirente) circa 500 euro. Regalo tappetini specifici in gomma praticamente nuovi, oltre quelli di serie. Incluso il cavo di ricarica AC 22kW. Prezzo: 20 mila euro NON TRATTABILE – NO PERDITEMPO“. Per contatti potete scrivere al seguente indirizzo mail: paolo.vendite@gmail.com

