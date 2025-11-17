Premium

il17 Novembre 2025
Renault Megane del 2023

  • Immatricolazione: 01/2023
  • km percorsi: 60.100
  • Stato batteria: 94%
  • Località: Abbadia San Salvatore (SI)
  • Prezzo: 23.500 euro

Renault Megane del 2023 con 60 mila km e batteria al 94%

Ecco il messaggio che ci ha inviato Luca dalla provincia di Siena: “Sarei interessato alla vendita  della Megane E-Tech usata da mia moglie. È del gennaio 2023 con 60.100 km. SOH 94%, con foto dell’officina Renault che ha misurato questo valore. È un’auto veramente efficiente e con lei siamo andati ovunque senza mai avere problemi di ricarica. Gomme invernali e ho anche 4 gomme estive che hanno fatto una stagione. L’auto è la Evolution ER con 130 Cv e batteria da 60 kWh. Con Google Open RLink è una vera figata. Secondo me è molto più reattivo ed efficiente dell’infotainment presente su vetture più blasonate che ho provato per vedere la differenza. Questo della Renault le batte tutte. Vendiamo perché a Gennaio finiscono i 3 anni del finanziamento e vorremmo passare alla Renault 4. Grazie a Vaielettrico che ha aperto la strada dell’editoria dedicata alla mobilità sostenibile”. Prezzo richiesto 23.500 euro trattabili. Per contatti si può chiamare il  3664585808 o scrivere alla mail lucacappe66@gmail.com .

Le ultime offerte (1)  Kia e-Niro del 2020 con 37.300 km

Vendo Kia E-NIRO del 2020, Evolution  con batteria 64 kWh,  OBC 11kW.  Anno di immatricolazione: ottobre 2020. Chilometri percorso: 37.300documentabili. Stato Batteria: 100% certificato da KIA. Si tratta della versione Evolution top di gamma, tagliandi annuali e revisione documentati. Ancora due anni di garanzia originale. Impianto JBL. Vernice bianco perlato (960 euro). Super accessoriata con tutti gli optional possibili e altri esclusivi. Completa di ADAS 2 , sedili in pelle ventilati e riscaldati, riconoscimento pedoni ciclisti segnali stradali ecc.”. Il prezzo richiesto è di 20.300 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail lescaffi@tin.it

Le ultime offerte (2) Nissan Qashqai e-Power del 2022 con 25 mila km.

Ecco l’annuncio che ci ha invito Alessandro, un lettore della provincia di Alessandria:  “Cari amici di Vaielettrico, anche se non è una full electric ci sarebbe la possibilità di inserire questo annuncio?  Vendo Nissan Qashqai e-Power Tekna immatricolata 01/2023 per passare ad una full electric. Ha 25.000 km, cerchi da 19 con doppio treno di gomme estive e invernali al 75%, colore Magnetic Blu con tetto nero a contrasto. L’allestimento Tekna prevede tra le altre cose: ADAS con guida assistita di livello 2, telecamere 360 gradi, head-up display, portellone motorizzato, regolazione elettrica a 6 vie sedile guida, sub-woofer … Disponibile a qualunque prova, il prezzo richiesto è di 29.900 euro (IVA esposta)“. Per qualsiasi informazione potete scrivere direttamente ad Alessandro all’indirizzo mail info@aladinoshop.itA fine articolo la VIDEO-Prova della Qashqai e-Power, in cui spieghiamo come funziona questo tipo di auto.

Le ultime offerte (3) Peugeot e2008 del 2022

Ecco l’annuncio: “Nel farvi i complimenti per il vostro lavoro di divulgazione, vi invio di seguito i dati dell’auto che vorrei vendere, per passare ad una Tesla. Modello: Peugeot e2008 del 2022 versione full optional Allure. Mese/Anno immatricolazione: 11/2022. Km percorsi: :25.000. Condizioni: pari al nuovo. Gomme estive all’80%. Auto disponibile per prova in provincia diPistoia.Prezzo richiesto: 18.500 euro. Allego foto“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail l.rattazzi@crabiz.it

Le ultime offerte (4) Model Y Dual Motor del 2022 con 79.500 km

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha inviato Renzo, un lettore vicentino: “Vendo Tesla Model Y, Long Range, dual motor, nera, cerchi da 20 pollici, gomme stradali 90%, termiche 50%. La macchina si presenta ineccellenti condizioni, disponibile per qualsiasi prova”. Il prezzo richiesto è di 29.500 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail renzo.dalfovo@gmail.com

Le ultime offerte (5) Model Y del 2022 con 28 mila km

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo Tesla Model Y Dual Motor acquistata agiugno 2022 con leasing a privato. Veicolo usato quasi esclusivamente in città. Pochi viaggi, come si vede anche dal chilometraggio molto basso, 28.300 km circa. Ulteriori foto o video verranno inviati a persone realmente interessate.  Mai incidenti. Cedo attuale leasing che prevede una rata mensile di 404,03 euro (Iva esclusa) e rata finale di 22.899,26 euro (Iva esclusa) in scadenza nel mese di Giugno 2027. In vendita per 40.000 euro”. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail alessandropelle@hotmail.it

Le ultime offerte (6) Hyundai Kona del 2020 con 70 mila km

Hyundai Kona del 2020 vendesi. Ecco il testo del breve annuncio: “VendoHyundai Kona Electric con batteria 64 kWh. Auto pari al nuovo, sempre tagliandata con garanzia ufficiale Hyundai fino a dicembre 2025 con garanzia residua di oltre 3 anni sulla batteria. Autonomia media di circa 450 km con una ricarica, un’occasione!!“. Il prezzo richiesto dal nostro lettore siciliano è di 16.500 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail bon.ang@virgilio.it

Le ultime offerte (7) Tesla Model 3 con 50mila km, del 2023

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato Glauco, un lettore romagnolo: “Vendo Tesla Model 3R modello 2022, immatricolata settembre 2023, ottimo stato, unico proprietario, 50.000 km circa. Completa di pneumatico di scorta + sacco gomma + accessori per sostituzione gomma (cric, chiavi, ecc.). Equipaggiata con tappetini originali Tesla in gomma, oltre a quelli in moquette, disponibile da subito. Vettura aziendale“. Il prezzo richiesto è di 27.500 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mailcappelliengineering@tiscali.it .

  • Vuoi vendere la tua auto elettrica? Mandaci l’annuncio (gratuito)…/ VIDEO

il17 Novembre 2025
