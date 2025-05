Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 09/2022

– km: n.d.

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Udine

– Prezzo: 31.000 euro

Renault Megane del 2022 con batteria da 60 kWh vendesi. La propone Loris, un lettore di Udine. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Renault Megane del 2022 in vendita a Udine a 31 mila euro