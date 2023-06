Renault e Zeekr, Porsche e Ferrari: settimana flash

Renault e Zeekr, Porsche e Ferrari: settimana in 4 flash. Cominciando dai guai produttivi della Zoe e dall’incredibile progressione del marchio cinese.

Renault e Zeekr: la produzione della Zoe arranca

Tempi duri per la Renault Zoe, che a lungo è stata l’elettrica più venduta in Italia e in Europa. La produzione nella fabbrica francese di Flins è interrotta per diverse settimane, causa la carenza di semiconduttori. Oltre a tre settimane di giugno (quelle del 5, 12 e 26), lo stop riguarderà anche alcuni periodi di luglio. Il marchio e i sindacati dello stabilimento hanno confermato che non arrivano i semiconduttori fondamentali per alimentare la catena di montaggio. Ormai avviata ad essere sostituita dalla nuova Renault 5 (in arrivo l’anno prossimo), la Zoe sta vivendo un tramonto molto tormentato. Complice anche la bocciatura nei crash-test sicurezza di Euro NCAP. Nei primi 5 mesi in Italia ne sono state immatricolate solo 217 (27° posto). Mentre in Francia ha avuto un calo del 44% a 3.422 consegne, scavalcata anche dalla cinese MG 4.

Renault e Zeekr: terzo modello per la Casa cinese nata… nel 2021

Chi certamente non soffre di problemi produttivi sono i costruttori cinesi, che sfornano un nuovo modello al giorno. Zeekr, marchio del mega-gruppo Geely, ha festeggiato in settimana l’uscita dalle linee di montaggio del nuovo Suv, l’X, nato con il dichiarato intento di competere con i marchi premium. A partire da Tesla. Nata nel 2021, Zeekr ha già venduto 100mila auto elettriche con i primo due modelli e sta allestendo una vera gamma a ritmi vorticosi. Con un quarto modello in arrivo nei prossimi mesi. Il Cina la X è disponibile in tre versioni, con un prezzo compreso tra RMB 189.800 (24.800 euro) e RMB 209.800 (27.400 euro). La marca del gruppo Geely ha fatto sapere che, ancora prima che negli altri Paesi asiatici, si punterà sul mercato europeo, dove la X arriverà nel 2024. Ma già quest’anno in patria la Zeekr conta di consegnarne in patria la bella cifra di 40 mila.

Una super Porsche come regalo di compleanno: la Mission X

La Porsche si è fatta un regalo per festeggiare una ricorrenza particolare. Ovvero i 75 anni da quando, l’8 giugno 1948, , la 356 Roadster No. 1 divenne la prima auto del marchio ad ottenere l’autorizzazione a circolare. Un regalo che consiste in una hypercar elettrica di dimensioni abbastanza contenute, visto che la Mission X non è lunga più di 4,5 metri, con due di larghezza e un passo di 2,73. Ma prestazioni tutt’altro che contenute, dato che l’idea di Porsche è di ricavarne la vettura omologata da strada più veloce sulla Nordschleife del Nürburgring. Ovvero sulla mitica tedesca in cui Tesla e la stessa Porsche (con la Taycan) si contendono il primato di auto elettrica più veloce sul giro.Ma non sono solo le prestazioni ad essere da record: grazie a un’architettura di sistema a 900 volt, può ricaricare in tempi da primato. La metà di quelli, già contenutissimi, che servono per le Taycan. Con la batteria in posizione e-core, montata al centro dietro i due sedili, per ottimizzare l’assetto.

Pronta la fabbrica per la prima Ferrari elettrica

La Ferrari elettrica non c’è ancora (arriverà tra due anni), ma la “casa” in cui nascerà è ormai pronta. Entro giugno a Maranello dovrebbe essere terminata la costruzione dell’e-building, con una configurazione architettonica ancora una volta particolare. Si tratta di un involucro vetrato opalino che di notte, grazie all’illuminazione a Led, apparirà simile a una lanterna. Insomma, un edificio di grande richiamo anche per i tanti appassionati che ogni anno ottengono l’agognato pass per visitare lo stabilimento. Mentre la massa di deve accontentare di entrare nel vicino Museo Ferrari. Accanto all’e-building nasce un altro edificio innovativo, il Paintshop, per le nuove linee di verniciatura, con una doppia pelle rossa ad avvolgere i tre lati della fabbrica. Il presidente John Elkann ha promesso che la Ferrari elettrica sarà qualcosa di mai visto prima, totalmente innovativa. Si comincia dalla casa, dalle fondamenta…