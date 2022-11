Renault e Google: alleanza sempre più stretta

Renault e Google annunciano una nuova fase della loro partnership, per progettare e implementare l’architettura digitale del Software Defined Vehicle.

Renault e Google: da fabbrica di auto a tech-company

La strada tracciata dal n.1 di Renault, Luca De Meo, è chiara: trasformare il gruppo in una tech company. In grado di fornire ogni sorta di servizio, a bordo ma non solo. E il partner scelto è Google, con cui approfondire sinergie e utilizzi nell’ambito della strategia Move to Cloud del Gruppo. Questa collaborazione sul cloud computing, nata nel 2018, ora accelera per creare un Digital Twin con le più avanzate tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA). Obiettivo: facilitare l’integrazione di servizi nei veicoli e la creazione di nuove applicazioni on-demand (In-Car Services). I primi casi d’uso in fase di sviluppo:

Manutenzione predittiva per rilevare e correggere meglio i malfunzionamenti in tempo quasi reale, se necessario.

per rilevare e correggere meglio i malfunzionamenti in tempo quasi reale, se necessario. Esperienza personalizzata di vita a bordo veicolo (In-Car services) per adattarsi a comportamenti di guida, destinazioni comuni (stazioni di ricarica elettrica)…

veicolo (In-Car services) per adattarsi a comportamenti di guida, destinazioni comuni (stazioni di ricarica elettrica)… Modelli assicurativi basati sull’effettivo utilizzo e comportamenti di guida.

De Meo: “Aumenteranno valore dell’usato e fidelizzazione del cliente, con nuovi servizi”

“La complessità dell’architettura elettronica dei veicoli sta aumentando esponenzialmente, con funzionalità sempre più sofisticate e aspettative di servizi da parte dei clienti”, spiega De Meo. “Il Software Defined Vehicle (SDV), dotato di piattaforma informatica condivisa, aggiornamenti continui e accesso razionalizzato ai dati dell’auto, trasformerà i nostri veicoli in oggetti più tecnologici. Questo aumenterà il valore residuo e la fidelizzazione del cliente post-vendita, due fattori chiave delle nostre performance finanziarie. E contribuirà allo sviluppo di un portafoglio di nuovi servizi. La partnership con Google consentirà di accelerare la trasformazione digitale end-to-end, dalla progettazione fino al lancio sul mercato, passando per la produzione. E di offrire valore aggiunto ai clienti. Due campioni, uno del software e l’altro della mobilità, uniscono le forze per creare le tecnologie del futuro, che introdurranno grandi cambiamenti”.

