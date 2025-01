Renault diventa socia di Free to X: il gruppo francese, tramite la controllata Mobilize, entra nella società che gestisce le ricariche in autostrada. E non solo.

Renault diventa socia per portare Free to X fuori autostrada

la contrarietà del governo Meloni a vendere a un gruppo straniero la rete di ricarica creata da Autostrade per l’Italia. Tanto che il n.1 di Renault, Luca e Meo, stizzito avrebbe fatto sapere che avrebbe dirottato l’investimento in Spagna. E invece alla fine ha prevalso la ragionevolezza e Autostrade (ASPI) ha fatto sapere che l’accordo si fa “ad esito di un ampio processo competitivo“. Con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il business e-mobility fuori dalla rete autostradale. Sembrava che l’affare non si potesse fare, pera vendere a un gruppo straniero la rete di ricarica creata da. Tanto che il n.1 di Renault,stizzito avrebbe fatto sapere che avrebbe dirottato l’investimento. E invece alla fine ha prevalso la ragionevolezza e Autostrade (ASPI) ha fatto sapere che l’accordo si fa “ad esito di un ampio processo competitivo“. Con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il business e-mobility

L’operazione prevede la cessione di un’imprecisata quota del capitale di Free to X, che in tre anni ha realizzato 100 stazioni di ricarica ad alta potenza sulla rete autostradale. Con una distanza media di circa 50 km tra una stazione e l’altra, superando quindi i target europei. Finora le puntate di Free to X al di fuori delle autostrade si sono limitate ai grandi aeroporti, ma a questo punto le ambizioni diventano altre.

Ecco che cosa prevede l’accordo italo francese

Renault si muove sulla scia dei grandi costruttori tedeschi, che hanno investito pesantemente nelle ricariche. Volkswagen Group, per esempio, è tra i fondatori di Ionity, rete europea di colonnine ad alta potenza. E in Italia è socia al 50% con Enel Group in un’altra rete di ricariche HPC, Ewiva.

Gli accordi con Renault prevedono che ASPI continui a mantenere il controllo (in qualità di Charging Point Operator) sulle infrastrutture di ricarica situate in autostrada. Operando a supporto di Mobilize per la crescita delle attività fuori dalla rete autostradale in gestione, non è ben chiaro con quale marchio. Finora le ricariche installate da Free to X sono state fornite da un’eccellenza italiana come l’Alpitronic di Bolzano, che è tra i leader europei nella produzione di colonnine HPC. Con potenze fino a 300 kW.