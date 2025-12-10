Renault costruirà la Fiesta elettrica in Francia

Renault costruirà la Fiesta elettrica (e un’altra citycar Ford) in Francia. Si tratta di due modelli elettrici destinati al mercato europeo.

Renault costruirà la Fiesta e un altro modello Ford

Davanti all’avanzata dei nuovi marchi cinesi, i costruttori tradizionali stringono alleanze per abbattere i costi, in un mercato sempre più competitivo. Ford ha già tentato questa strada firmando nel 2020 un’intesa per utilizzare le piattaforme tecniche Volkswagen. Intesa da cui è nato l’Explorer elettrico. Non un’esperienza fortunata: quel sodalizio, nato con altri management, è stato interrotto. E ora Renault e la Casa americana hanno stretto quella che definiscono una “storica partnership strategica volta ad ampliare l’offerta di veicoli elettrici Ford per i clienti europei“. I nuovi modelli, basati sulla piattaforma Ampere, saranno prodotti da Renault Group nel nord della Francia, progettati da Ford e sviluppati con Renault Group.

Sarà la sorella di R4, R5 e Nissan Micra: stessa base tecnica

Si tratta, riporta la nota, “della prima fase di una nuova ed ambiziosa offensiva prodotto di Ford in Europa”. L’arrivo del primo veicolo presso i concessionari è previsto ad inizio 2028. Di fatto la nuova Fiesta nascerà sulla base tecnica su cui già stat concepiti le Renault 4 e 5 e la nuova Nissan Micra. Oltre alla collaborazione sui veicoli elettrici, Renault Group e Ford hanno siglato anche una lettera di intenti per la collaborazione sui veicoli commerciali leggeri in Europa. Secondo questa intesa verrà valutato lo sviluppo e la produzione congiunta di alcuni furgoni coi marchi dei due partner.”A lungo termine, unire le forze con Ford ci rendera’ piu’ innovativi e più reattivi su un mercato in rapida evoluzione”, dice Francois Provost, ceo di Renault Group. L’accordo, aggiunge il n.1 di Ford Motor Company, Jim Farley, “sostiene la nostra strategia volta a costruire un’attività ad alta efficienza e in linea con le sfide future in Europa“.