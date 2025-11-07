Allarme Renault: “Gli europei non possono più permettersi un’auto nuova”

Secondo il nuovo capo di Renault, Francois Prevost le famiglie europee non possono più permettersi di comprare un auto nuova. Per la ripresa del mercato occorrono modelli meno costosi. Prevost è in linea con il suo predecessore: Luca De Meo aveva parlato di classe medie in difficoltà. Allarme raccolto dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen che ha proposto la realizzazione di una city car europea a guida autonoma.

In Europa l’auto è sempre più un bene di lusso. I prezzi medi hanno superato i 36 mila euro, e le famiglie faticano a sostituire vetture vecchie di oltre dodici anni. Risultato: il potere d’acquisto delle famiglie europee non regge più il ritmo dell’industria automobilistica. “Il problema non è il 2035 o la fine delle auto a benzina e diesel, ma il prezzo delle auto”, ha dichiarato François Provost, ceo del gruppo Renault alla presentazione della nuova Twingo.

Negli ultimi cinque anni, il prezzo medio delle vetture nuove è cresciuto di oltre il 30%, complice l’aumento dei costi delle materie prime, delle normative e dell’elettrificazione. Il risultato è un parco circolante sempre più vecchio – 12,5 anni in media – con conseguenze dirette su sicurezza e decarbonizzazione.

Prezzi fuori controllo, mercato in crisi

L’auto è da sempre uno dei pilastri dell’industria pesante europea. Ed è stato a lungo il simbolo del benerssare raggiunto dal secondo dopoguerra. Ma non è più così: i giovani sono sempre meno interessati allo status symbol e preferiscono lo sharing, soprattutto nelle grandi città. Inoltre, a questo livelli di prezzi, l’auto è diventata inaccessibile per la classe media. In Germania il prezzo medio di una vettura nuova ha superato i 40 mila euro, in Francia è vicino ai 35 mila, mentre in Italia resta appena sotto i 33 mila. Il numero di immatricolazioni è in calo in molti Paesi, e la sostituzione dei veicoli più inquinanti rallenta. Le famiglie rimandano l’acquisto, spesso orientandosi sull’usato o sul noleggio a lungo termine. Un circolo vizioso che penalizza anche la transizione elettrica.

De Meo: “L’elettrico non deve diventare un lusso”

Già in passato, Luca De Meo, ex ceo di Renault e oggi alla guida del gruppo Kering, aveva lanciato un avvertimento: “Se non riduciamo i costi, l’auto elettrica resterà un lusso per pochi.”

Secondo De Meo, il vero nodo non è la tecnologia, ma l’efficienza industriale: ridurre le piattaforme, semplificare i processi e investire nella produzione locale per tagliare le spese logistiche e di fornitura. È la stessa direzione indicata oggi da molti costruttori europei, che chiedono all’UE regole più stabili e prevedibili per permettere piani industriali a lungo termine.

Prevost: “Servono auto più economiche, non più incentivi”

Provost propone una moratoria di 10-15 anni senza nuove normative, per permettere alle aziende di concentrarsi sulla riduzione dei costi. L’obiettivo non è produrre auto “povere”, ma auto intelligenti, efficienti e sostenibili, accessibili a una platea più ampia. In parallelo, le case chiedono di sostituire i bonus una tantum con agevolazioni strutturali: parcheggi gratuiti, ricariche agevolate, tariffe energetiche stabili.