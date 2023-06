Renault 5 o MG 4? Mario è indeciso…

Renault 5 o MG 4? Mario vuole passare dalla Twingo a un’auto con maggiore autonomia. E chiede notizie anche sulla rete di assistenza dei due marchi. Vaielettrico risponde. Per i vostri quesiti la mail è info@vaielettrico.it .

Renault 5 o MG 4? “Dopo la Twingo vorrei un’auto da 350 km almeno…”

“Vorrei cambiare auto elettrica passando dalla Renault Twingo ad una con un’autonomia di almeno 350 km certi. Sono indeciso fra la Renault 5 di prossima produzione e la MG 4. Il problema è che non si hanno notizie sulla capillarità delle varie reti di assistenza. La Renault ha una discreta rete, ma le altre? La MG che affidabilità di intervento offre nel caso di problemi? Potreste approfondire questo aspetto non secondario nell’indirizzare verso una scelta? Il discorso dovrebbe essere esteso a tutte le case automobilistiche, ma in special modo alle cinesi che offrono dei prezzi molto competitivi. Grazie. Cordiali saluti“. Mario Baldazzi

Presto per giudicare la nuova R5, quanto all’assistenza…

Risposta. Ci sono ancora pochi elementi per dare un giudizio compiuto sulla Renault 5 in arrivo. Non se ne conosce il prezzo, quale batteria monterà e con quale autonomia. Di certo si può dire che, per avere 350 km “veri”, della MG va scelta la versione con batteria da 64 kWh, con un range omologato di 450 km (ma poi su strada sono meno…). Il prezzo parte da 34.790 euro, meno incentivi. Quanto all’assistenza, non abbiamo ancora dati sufficienti per giudicare l’affidabilità della rete messa in piedi da MG. Qualche lamentela l’abbiamo ricevuta, ma non in misura maggiore rispetto a marchi ben più blasonati. Teniamo conto che la Renault stessa sta lavorando per rendere più capillari i suoi centri di assistenza abilitati per l’elettrico. Dato che, da quel che ci risulta, al momento solo una parte della rete è in grado di intervenire in caso di guasti. Comunque: la prima cosa da fare è provare entrambe le auto, appena la nuova R5 sarà disponibile. E informarsi per bene sulle modalità di assistenza che i concessionari presso cui si farà il test sono in grado di assicurare.