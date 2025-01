Renault 5 eletta Auto dell’anno, assieme alla versione estrema Alpine A290. Il verdetto dalla giuria di giornalisti europei riuniti al Salone dell’Auto di Bruxelles.

Renault 5 Auto dell’anno, davanti a Kia EV3 e Citroen e-C3

Ancora una volta è un modello elettrico a vincere il premio più prestigioso tra i tanti che si assegnano nel mondo dell’auto in Europa. La scelta per l’Auto dell’anno già da novembre si era ristretta a una rosa di sette finaliste. Con Alfa Romeo Junior, Citroën e-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster e Kia EV3. I 60 giornalisti di 23 Paesi con diritto di voto hanno decretato la vittoria dell’accoppiata Renault-Alpine con 353 punti. Piazza d’onore per la Kia EV3, con 291 punti, seguita dalla Citroën C3-ëC3 con 215 punti. Al quarto posto si è classificata la Dacia Duster (172 punti), al quinto la Hyundai Inster (168 punti), al sesto la Cupra Terramar (165 punti). L’unico modello italiano tra le finaliste, l’Alfa Romeo Junior, si è piazzato al 7° posto con 136 punti.

Gamma completa con la versione da 25 mila euro, in arrivo

È la seconda volta che il premio viene assegnato a un modello elettrico della scuderia Renault: la prima era stata nel 2024 con la nuova Scenic. Adesso però arriva il giudizio più difficile, quello del mercato, dove la R5 avrà nel corso dell’anno anche la versione più economica, quella da 25 mila euro con 300 km di autonomia. Ma con i tre mercati potenzialmente più interessanti, Francia, Germania e Italia, in un momento piuttosto difficile per l’elettrico. Per ora comunque è il momento di festeggiate, come fa Fabrice Cambolive, CEO della marca Renault: “Renault 5 E-Tech Electric rappresenta una vera svolta per l’Europa, rendendo i veicoli elettrici attrattivi e suscitando forti emozioni. È stata, inoltre, progettata per offrire un grande valore ai nostri clienti. Se c’è un’auto che ha il potenziale per trasformare il mercato elettrico, è proprio questa!”.

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico