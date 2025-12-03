Renault 5 Electric a quota 100.000 unità, BYD Dolphin 1 milione di vendite

La Renault 5 elettrica festeggia le 100.000 unità prodotte in appena 15 mesi, un risultato importante per un modello europeo nato come scommessa full electric. Dall’altra parte del mondo, la cinese BYD Dolphin supera il traguardo del milione di esemplari venduti, diventando la compatta elettrica più veloce a raggiungere questo risultato in Cina.

Due storie parallele, due ritmi molto diversi. Un confronto utile per capire come mai la Cina, con economie di scala dieci volte superiori, riesca a produrre auto elettriche a costi inarrivabili per i concorrenti europei.

Se da un lato la Renault 5 diventa il simbolo del rilancio del Made in France elettrico, dall’altro la BYD Dolphin rappresenta la capacità industriale cinese di scalare i volumi con rapidità estrema. Un contrasto che si riflette anche in Europa, dove la concorrenza dei modelli cinesi continua a crescere e spinge i costruttori locali a rafforzare l’offerta e a semplificare la produzione.

Renault 5: successo precoce e diffuso

La R5 E-Tech Electric ha raggiunto la soglia delle 100.000 unità prodotte, trainata dalla versione Techno con batteria da 52 kWh, la più gettonata dai clienti. Lo stabilimento “Ampere ElectriCity” di Douai produce oggi 900 veicoli al giorno, con tre turni introdotti proprio per seguire l’aumento della domanda.

La soglia delle 100.000 unità non è solo un numero, ma la dimostrazione che Renault ha colto nel segno riproponendo un modello iconico in chiave completamente elettrica. Il modello domina le classifiche di settore in Francia, ma si difende bene anche in Regno Unito, Paesi Bassi e Spagna, segno che l’impostazione europea orientata a design, qualità di guida e integrazione tecnologica trova un suo pubblico.

Inoltre, dal prossimo anno la R5 evolverà ulteriormente, introducendo la funzione One Pedal, un livello avanzato di frenata rigenerativa che permette di fermare l’auto senza toccare il freno.

BYD Dolphin: volumi record

Lanciata nel 2021, la hatchback BYD Dolphin della gamma Ocean ha superato 1 milione di vendite cumulative, diventando un fenomeno nel Paese grazie a tre leve fondamentali: prezzi aggressivi, industrializzazione estrema, tecnologie proprietarie.

Il modello 2025 offre vari allestimenti, con prezzi in Cina da 12.000 a 16.000 euro, quindi una delle compatte elettriche più competitive al mondo. Le batterie Blade LFP sono poi considerate tra le più sicure e durature, in grado di garantire autonomie fino a 520 km, mentre la ricarica rapida porta dal 30% all’80% in 30 minuti.

In generale, è il ritmo complessivo di BYD come automaker ad impressionare: 480.186 veicoli venduti solo a novembre e oltre 4,18 milioni di unità già registrate nel 2025.

Due modelli, due mondi

Il confronto tra Renault 5 e BYD Dolphin, impossibile al momento a livello numerico, è però emblematico degli approcci radicalmente diversi all’elettrico di Europa e Cina.

Il Vecchio Continente punta su industrializzazione nazionale, qualità percepita, normative stringenti e modelli che devono garantire equilibrio tra prezzo e contenuto tecnologico. La Cina basa la sua leadeship di settore sulla scala produttiva, tecnologia avanzata, batterie proprietarie, costi compressi e listini molto competitivi.

Il 2026 sarà un anno cruciale per entrambe le compatte elettriche. Mentre la R5 introdurrà funzionalità avanzate, BYD continuerà probabilmente a espandere la propria presenza in Europa. La competizione, se tale sarà alle nostre latitudini, è appena iniziata: si giocherà tanto sul terreno tecnologico quanto su quello dei costi e della capacità produttiva.

LEGGI anche “Incentivi, ricariche, ban 2035: Cardinali (UNRAE) suona la carica” e guarda il VIDEO