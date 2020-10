Remigo: fuoribordo elettrico sloveno per tender e barca a vela

Ha nazionalità slovena Remigo, il motore fuoribordo elettrico facile da trasportare, buono sia per tender sia per piccole barche a vela. Costa 1.900 euro (più IVA e spese di spedizione).

E’ in esposizione al Salone Nautico di Genova il frutto del lavoro del team sloveno. Si annuncia una soluzione interessante per brevi navigazioni a bassa velocità ovvero quelle di gran parte dei piccoli diportisti. Una porzione di mercato in cui sono presenti sia Torqeedo sia Yamaha e da pochi mesi gli italiani, con sede a Ravenna, di Mitek. Ma la platea dei clienti è ampia.

Remigo pesa 13 chili, motore da 1000 W paragonabile a un 3 CV

Remigo è un motore molto facile da trasportare grazie al peso ridotto: 13 chili. Si tratta di un Brushless DC che l’azienda definisce ad alta efficienza e soprattutto “paragonabile ad un 3 CV a combustibile fossile“. La potenza come si legge nella scheda tecnica qui sotto è di 1000 W con una spinta da 35 kg. La batteria agli ioni di litio è integrata con capacità da 1000 Wh. Si può ricaricare velocemente in 3 ore oppure a 12/24 V in 8 ore.

L’autonomia varia da 30 miglia a 2 nodi a 14 miglia a 3 nodi

Come per tutti i motori elettrici l’autonomia dipende dalla velocità, in mare; poi hanno una forte incidenza le condizioni meteo, che determinano le ore o le miglia di navigazione. In modalità Eco ovvero con un andamento molto lento da 2 nodi si possono coprire 30 miglia che scendono a 14 in modalità cruise ovvero a 3 nodi. A 5 nodi l’autonomia si assottiglia drasticamente a sole 2,5 miglia ovvero poche decine di minuti.

La scheda tecnica

Si può montare sul tender o in piccole barche a vela. Costa 1900 euro

Questo motore è ideale per i tender , per andare in spiaggia o per altri piccoli spostamenti di necessità. Ma come sottolineano i creatori e venditori sloveni si adatta bene anche alle esigenze di piccole barche a vela. Un prodotto versatile. Quanto costa? Sono 1.900 euro più Iva e spese di spedizione. Si può preordinare sul sito internet, vedi qui, con una cauzione da 200 euro.

