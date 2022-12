Reinova premiata fra le “100 Eccellenze Italiane”

Giuseppe Corcione, Ceo di Reinova ha ricevuto il riconoscimento “Storie di Eccellenza – 100 Eccellenze Italiane”. L’evento Premio d’Eccellenza “100 Eccellenze Italiane”, giunto all’VIII edizione, è stato organizzato dall’associazione Liber, in collaborazione con la casa editrice Rde.

In poco più di un anno Reinova è già una case history

La cerimonia, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da altri Ministeri, si è tenuta presso la Sala della Promoteca in Campidoglio. L’iniziativa è volta a celebrare le cento personalità di alto profilo provenienti da importanti imprese ed enti che meglio incarnano il concetto di italianità. Alla presenza delle Istituzioni, è stato riconosciuto a Reinova (leggi) il merito di aver contribuito all’innovazione industriale del territorio e alla conversione verso nuovi mercati.

Corcione: prossima tappa l’internazionalizzazione

Reinova è stata selezionata tra le cento eccellenze italiane per la velocità e la visione con cui il progetto è stato realizzato. «Nel 2021, in piena pandemia, il mondo era fermo, ma io ho voluto mettere il piede sull’acceleratore. Oggi, a poco più di un anno dalla fondazione, siamo oltre 60 persone e contiamo di arrivare a 100 dipendenti entro la fine del 2023, raddoppiando le dimensioni della nostra azienda», commenta Corcione che annuncia anche un’espansione verso i mercati esteri: «L’intenzione è di aprire alcune sedi internazionali: Stati Uniti, Francia e Germania sono i primi obiettivi. Poi guarderemo anche all’Inghilterra e a Dubai. Il tutto, in una logica di collaborazione con aziende italiane ed estere per contribuire allo sviluppo».

La giuria si è voluta concentrare sulle aziende che hanno dimostrato volontà di pensare al futuro, con uno sguardo attento allo sviluppo del territorio. «Il grande vantaggio competitivo nel creare un’azienda in così poco tempo – continua Corcione – è stato quello di trovare in Emilia delle aziende straordinarie, con una grande capacità di rialzarsi, memori del terremoto che ha subito la Regione nel 2012. Con queste aziende – nonostante le difficoltà legate alla pandemia – abbiamo lavorato molto: siamo riusciti ad azionare gli impianti il 10 luglio del 2021 e a raggiungere ottimi risultati in poco tempo».

Un successo Made in Emilia

Tutti i riconoscimenti celebrano il “Made in Italy” nella sua accezione più completa: il patrimonio di conoscenza, il genio e lo stile. I promotori del premio hanno selezionato le storie di successo in base a criteri come la reputazione, i tratti distintivi e innovativi, lo standing internazionale e la responsabilità sociale dimostrata. I vincitori saranno inseriti nel volume “100 Eccellenze Italiane” che la casa editrice Rde pubblica ogni anno, con la supervisione di un Comitato d’Onore.

