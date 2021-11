Reinova e TEC Eurolab: maxi polo del testing elettrico nella E-Valley

Reinova e TEC Eurolab si alleano per dare vita a un grande polo emiliano romagnolo di testing e validazione di componenti per i veicoli elettrici.

Reinova e TEC Eurolab hanno ufficializzato ieri la partnership che mira a portare la Motor Valley nel mondo dell’elettrificazione, diventando un centro europeo chiave per la nuova rivoluzione della mobilità.

Grazie alle competenze reciproche Reinova e TEC Eurolab supporteranno i clienti nella transizione all’elettrico attraverso l’utilizzo di processi e metodi innovativi. Garantiranno un’offerta integrata, per facilitare questo cambiamento con gli standard di qualità e sicurezza migliori.

Reinova e TEC Eurolab, eccellenze in sinergia

TEC Eurolab ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi dell’industria automobilistica, comprese le migliori aziende italiane nell’ambito delle corse. Ha ottenuto inoltre il riconoscimento di fornitore qualificato di importanti player del settore aerospaziale. Tra queste GE Aviation, Leonardo Spa, Avio Spa, The Boeing Company e Avio Aero.

Il progetto Reinova nasce da un’idea di REI Lab s.r.l, Unindustria RE e Fondazione REI, con il supporto di importanti partner finanziari come Intesa San Paolo. Reinova è un polo di innovazione che lavora a fianco delle aziende automobilistiche Premium, Luxury, SuperCar e Hypercar, e di PMI del territorio. E’ nata in appena un anno, e in soli sette mesi ha realizzato la sede di Soliera, inaugurata in luglio e ora già operativa con 40 dipendenti. Ha comportato un investimento in attrezzature di circa 50 milioni i euro.

TEC Eurolab è un laboratorio di terza parte accreditato, indipendente e imparziale. Fondata nel 1990 a Campogalliano (Mo), si è sviluppata seguendo l’evoluzione tecnologica dei materiali, dei processi e delle relative applicazioni industriali. Oggi conta più di 80 persone altamente qualificate e un’area di test di oltre 5.000 metri quadrati. Offre un’ampia gamma di servizi: analisi chimiche e metallurgiche, corrosione e failure analysis, prove meccaniche e dinamiche, controlli non distruttivi e tomografia industriale, rilievi dimensionali e ispezioni, prove ambientali e funzionali, certificazione del personale e dei processi produttivi, formazione teorica e pratica.

Corcione: “Un valore aggiunto per la Motor Valley”

L’ingegner Giuseppe Corcione, Chief Executive Officer di Reinova ha dichiarato: «Il motivo principale per cui abbiamo deciso di iniziare questa cooperazione è la creazione di un network di imprese che possano contribuire all’incremento del Know-how e delle capacità sul territorio nell’ambito dell’elettrificazione».

Una delle tecnologie più innovative che TEC Eurolab esercita sul territorio è la tomografia industriale computerizzata. Integrata con l’esperienza di Reinova nel settore del Powertrain «può essere proprio un valore aggiunto da offrire sul mercato».

Moscatti: “Cogliamo la sfida dell’elettrificazione”

L’ingegner Marco Moscatti, Chief Executive Officer TEC Eurolab ha aggiunto: «L’opportunità e la sfida dell’elettrificazione, verso una mobilità più sostenibile, deve essere colta come distretto industriale portando a sinergia le competenze di ciascuna azienda». Nella collaborazione, TEC Eurolab porterà «la trasversalità delle competenze di analisi materiali sia specifiche tecnologie uniche sul mercato». Per esempio il tomografo LINAC da 6 MeV per il controllo non distruttivo 3D di assemblati complessi come le batterie al litio.

