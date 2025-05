Reinova con il colosso ZF nel testing dei veicoli elettrici

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Reinova e ZF Test Systems insieme nel testing di veicoli elettrici. L’obiettivo è sviluppare innovative piattaforme tecnologiche per i test per la validazione, più avanzate e affidabili.

ZF Test Systems è una divisione del Gruppo ZF, leader mondiale nell’ingegneria e nella produzione di soluzioni per l’automotive. Reinova è il polo modenese del testing sulla mobilità elettrica nato nel 2021 da un’idea dell’ingegner Giuseppe Corcione

La partnership fra Reinova e ZF nasce con la missione di sviluppare nuove piattaforme di testing hardware e software, e metodologie operative innovative, per componenti cruciali come celle, moduli, pacchi batteria ed elettronica di potenza.

Reinova e ZF: velocizzare lo sviluppo di nuovi prodotti per rispondere alla sfida tecnologica cinese

L’intesa è stata siglata a Soliera, sede di Reinova, dal CEO Giuseppe Corcione e da Thomas Trebitsch Business Unit Manager, ZF Group (foto qui accanto).

«Uniamo la nostra agilità e profonda competenza nelle metodologie di testing, che ci ha sempre permesso di anticipare le necessità del mercato, con la solidità e la capacità di industrializzazione di un leader globale come ZF – ha commentato Corcione, CEO di Reinova –. Insieme, non solo svilupperemo nuovi macchinari di test avanzati, ma definiremo anche metodologie di utilizzo più efficaci per ottimizzare i processi e ridurre i costi di sviluppo per i nostri clienti».

L’alleanza nasce anche in prospettiva di nuove normative europee sulla sicurezza dei veicoli elettrici e sulla necessità dell’industria automotive europea di velocizzare l’introduzione di prodotti innovativi, riducendone i costi. E’ insomma una risposta alla sfida che proviene dai costruttori dell’Estremo Oriente.

