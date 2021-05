Reinova batte il primo colpo: partnership con Energica

Energica Motor Company ha siglato una partnership con Reinova l’innovativo polo di eccellenza per lo sviluppo e la validazione di componenti per il Powertrain elettrico e ibrido. Ancor prima dell’inaugurazione ufficiale prevista per il 10 luglio, Reinova comincia quindi a “fertilizzare” la Terra dei motori. L’aiuterà nella transizione dal motore termico a quello elettrico.

Reinova e Energica vicine di casa a Soliera

Il progetto Reinova nasce da un’idea di REI Lab s.r.l, Unindustria RE e Fondazione REI, con il supporto di importanti partner finanziari come Intesa San Paolo. La sede di Reinova sarà a Soliera, vicino allo stabilimento Energica. Assieme contribuiranno a sviluppare la Electric Valley, che la casa motociclistica italiana ha saputo costruire in 10 anni di storia. Il nuovo centro 100% elettrico che sta nascendo a Modena, scrive Energica, segna l’alba di una nuova era Made in Italy.

L’accordo triennale che legherà Energica a Reinova sarà incentrato su una industrial partnership. L’obiettivo è sviluppare test tecnologici che riguarderanno lo sviluppo e la validazione di componenti per la e-mobility. Comprenderanno anche moduli e batterie. Un lavoro congiunto, in research enviroment reciproco e continuo, effettuato con le strutture all’avanguardia della nuova azienda. Ciò consentirà di migliorare le modalità di validazione attraverso sistemi, algoritmi (AI), hardware, software, che verranno sviluppati appositamente, con strumenti estremamente evoluti coadiuvati da soluzioni di intelligenza artificiale e big data analysis. Inoltre, l’analisi dei materiali, l’analisi della concorrenza, e l’impatto ambientale.

Prove tecniche di Motor Valley elettrica

«Siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità che possano garantire crescita e sviluppo al nostro prodotto» ha dichiarato Giampiero Testoni, CTO Energica Motor Company.

«Per noi è molto importante avere un vicino di casa come Reinova _ ha aggiunto _ in grado di effettuare test importanti».

Per Giuseppe Corcione, AD di Reinova, la partnershiè dà «un segnale forte sul territorio, per cui aziende che condividono gli stessi valori e la visione di evoluzione della mobilità si possono aggregare per creare valore aggiunto, supportandosi a vicenda anche dal punto di vista tecnologico». Reinova è un centro di ricerca, sviluppo e validazione, la cui missione «si focalizza sul segmento alte prestazioni». «Energica è un’azienda end-user molto specifica e high-performance, coerente con la nostra mission» conclude.

